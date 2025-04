10 फूड्स और ड्रिंक्स जो देंगे आपको ब्राइट, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी स्माइल, जानिए इनके चौंकाने वाले फायदे

10 foods and drinks for oral health in hindi: अक्सर जब हम दांतों और मसूड़ों की सेहत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में टूथब्रश, टूथपेस्ट और माउथवॉश की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी डेली डाइट में शामिल कुछ foods और drinks आपके ओरल हेल्थ (oral health) को सुधारने में भी जबरदस्त भूमिका निभाते हैं? जी हां, कुछ ऐसे खाने और पीने की चीज़ें हैं जो न सिर्फ आपके दांतों को मजबूत बनाती हैं बल्कि बैक्टीरिया को मारती हैं, breath को fresh रखती हैं और cavities को रोकती हैं। आइए जानते हैं ऐसे 10 foods और drinks के बारे में जो आपकी मुँह की सेहत (mouth health) को बेहतर बनाते हैं।