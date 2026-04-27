Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






cold water: ज्यादा ठंडा पानी पीना सही है या गलत? जानें सच

Advertiesment
ठंडा पानी पीना अच्छा है या बुरा
BY: वेबदुनिया फीचर टीम
Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 (12:05 IST) Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 (12:00 IST)
google-news
thanda paanee peena achchha hai ya bura: गर्मियों का मौसम हो या धूप में बाहर जाना, अक्सर हम ठंडा पानी पीने की आदत रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ठंडा पानी पीना हमेशा सही नहीं होता? कई लोग फ्रिज का ठंडा पानी तुरंत पीने से बचते हैं, जबकि कुछ इसे गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने का सबसे अच्छा तरीका मानते हैं।ALSO READ: Summer health tips: लू और डिहाइड्रेशन से बचाने वाले 10 घरेलू पेय और हेल्थ टिप्स
 

तो सवाल यह उठता है– ठंडा पानी पीना सही है या गलत? इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे।

 

क्यों गलत है ज्यादा ठंडा पानी?

पाचन में बाधा:

हमारा शरीर भोजन को पचाने के लिए एक निश्चित तापमान (लगभग 37°C) बनाए रखता है। जब हम बर्फ जैसा पानी पीते हैं, तो शरीर को उस पानी को गर्म करने के लिए अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जिससे पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है।
 

वेगस तंत्रिका पर असर:

बहुत ठंडा पानी गले की 'वेगस नर्व' को प्रभावित कर सकता है, जो शरीर के स्वायत्त कार्यों को नियंत्रित करती है। इससे हृदय गति कुछ समय के लिए कम हो सकती है।ALSO READ: 10 Health benefits of Sattu: सत्तू के सेवन से सेहत को मिलेंगे ये 10 फायदे
 

पोषक तत्वों का अवशोषण रुकना:

ठंडा पानी पीने से रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे शरीर खाए गए भोजन से विटामिन और पोषक तत्वों को पूरी तरह सोख नहीं पाता।
 

गले में संक्रमण और बलगम:

ठंडा पानी गले में 'म्यूकस' (बलगम) की परत बना सकता है, जिससे गले में खराश, टॉन्सिल और सांस की नली में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
 

दांतों के लिए नुकसानदेह:

अगर आपके दांत संवेदनशील हैं, तो बहुत ठंडा पानी इनेमल को नुकसान पहुंचा सकता है और तेज झनझनाहट पैदा कर सकता है।
 

क्या है सही तरीका?

मटके का पानी: आयुर्वेद और विज्ञान दोनों मटके के पानी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। यह पानी को स्वाभाविक रूप से उतना ही ठंडा करता है जितना शरीर के लिए सुरक्षित है। इसका pH लेवल भी क्षारीय होता है जो एसिडिटी कम करता है।
 
सामान्य तापमान: प्यास बुझाने और हाइड्रेटेड रहने के लिए सामान्य या हल्का ठंडा पानी सबसे बेहतर है।
 

धूप से आते ही न पिएं: बाहर की गर्मी से आने के तुरंत बाद पानी न पिएं। 5-10 मिनट रुकें, जब शरीर का तापमान सामान्य हो जाए, तब पानी पिएं।

क्या कभी ठंडा पानी सही होता है?

जी हां, भारी वर्कआउट के बाद बहुत मामूली ठंडा पानी शरीर के कोर तापमान को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन वह भी 'बर्फ जैसा' नहीं होना चाहिए।
 
 

ठंडा पानी-FAQs 

 
1. क्या ठंडा पानी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है?
ठंडा पानी पीने से तुरंत कोई गंभीर नुकसान नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक या अत्यधिक ठंडा पानी पीने से पाचन में समस्या, गले में खराश, या सर्दी-जुकाम का खतरा बढ़ सकता है। गर्मियों में हल्का ठंडा या कमरे के तापमान का पानी पीना शरीर के लिए अधिक सुरक्षित माना जाता है।
 
2. धूप में ठंडा पानी पीना सही है या गलत?
धूप में बहुत ठंडा पानी पीने से शरीर को शॉक लग सकता है, जिससे सिरदर्द या पेट में गड़बड़ी हो सकती है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि धूप में कमरे के तापमान वाला पानी या हल्का ठंडा पानी पीना बेहतर है, ताकि शरीर को धीरे-धीरे ठंडक मिले।
 
3. फ्रिज का पानी सीधे पीना सुरक्षित है?
फ्रिज का पानी सीधे पीना अधिकांश लोगों के लिए सुरक्षित है, लेकिन अत्यधिक ठंडा पानी पेट और पाचन तंत्र के लिए भारी हो सकता है। विशेषकर वृद्ध या पेट की समस्या वाले लोग इसे हल्का गर्म करके पी सकते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Summer Health: लू से बचना है? तो ये 5 'देसी ड्रिंक्स' हैं आपके रक्षक

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया फीचर टीम
अनुभवी लेखक, पत्रकार, संपादक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए गहन और विचारोत्तेजक आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Summer Food: समर स्पेशल सत्तू के 5 हेल्दी और स्वादिष्ट व्यंजन

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels