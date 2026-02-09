Low Blood Sugar: हाइपोग्लाइसीमिया, बॉडी में शुगर कम होने पर क्या लक्षण महसूस होते हैं?

Low Blood Sugar: हाइपोग्लाइसीमिया या Low Blood Sugar एक गंभीर स्थिति हो सकती है, जिसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। इसके लक्षणों को पहचानना और समय पर उपचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर मधुमेह के रोगियों के लिए। सही आहार, नियमित रूप से शुगर चेक करना, और डॉक्टर की सलाह पर चलना हाइपोग्लाइसीमिया से बचने के सबसे प्रभावी उपाय हैं।

शुरुआती या हल्के लक्षण (Early Symptoms) मध्यम लक्षण (Moderate Symptoms) गंभीर लक्षण (Severe Symptoms - इमरजेंसी) शुगर कम होने पर तुरंत क्या करें?

शरीर में ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से कम होना मेडिकल भाषा में हाइपोग्लाइसीमिया (Hypoglycemia) कहलाता है। जब शरीर को ऊर्जा देने वाला ग्लूकोज कम हो जाता है, तो दिमाग और शरीर के अन्य अंग सही से काम नहीं कर पाते। ब्लड शुगर कम होने पर आमतौर पर निम्नलिखित लक्षण महसूस होते हैं:

1. शुरुआती या हल्के लक्षण (Early Symptoms) अत्यधिक भूख लगना: अचानक से तेज भूख लगना (खासकर मीठा खाने की इच्छा महसूस होना)।

घबराहट और कंपकंपी: हाथों-पैरों में थरथराहट या शरीर के अंदर कंपन महसूस होना।

पसीना आना: बिना किसी शारीरिक मेहनत के अचानक ठंडा पसीना आना। दिल की धड़कन तेज होना: धड़कन का अचानक बढ़ जाना या महसूस होना (Palpitations)।

चिड़चिड़ापन: बिना बात के गुस्सा आना, बेचैनी या मूड का अचानक बदल जाना। 2. मध्यम लक्षण (Moderate Symptoms) चक्कर आना या सिर चकराना: कमजोरी महसूस होना और ऐसा लगना कि सिर घूम रहा है।

धुंधला दिखना: आंखों के सामने अंधेरा छाना या चीजों का साफ न दिखना। एकाग्रता में कमी: किसी काम में मन न लगना या उलझन महसूस होना (Confusion)।

थकान और कमजोरी: शरीर में जान न रहना और बहुत ज्यादा सुस्ती महसूस होना।

बोलने में लड़खड़ाहट: शराब पिए हुए व्यक्ति की तरह आवाज का लड़खड़ाना। अजीब व्यवहार करना: सुध-बुध खो देना या पागलों जैसी हरकतें करना।

दौरे पड़ना (Seizures): शरीर में झटके लगना। बेहोश होना: व्यक्ति का कोमा में जाना या पूरी तरह अचेत हो जाना।

शुगर कम होने पर तुरंत क्या करें? (15:15 का नियम) यदि आपको ऊपर दिए गए लक्षण महसूस हों, तो तुरंत ये कदम उठाएं:

15 ग्राम तुरंत पचने वाला कार्बोहाइड्रेट लें: जैसे 3-4 ग्लूकोज की गोलियां, 1/2 कप फलों का रस, या 1 चम्मच चीनी/शहद।

15 मिनट इंतजार करें: इसके बाद अपना ब्लड शुगर चेक करें। यदि अभी भी कम है: तो फिर से 15 ग्राम चीनी लें और 15 मिनट बाद चेक करें।

जैसे ही शुगर सामान्य हो जाए, एक छोटा सा संतुलित भोजन या स्नैक लें (जैसे दूध और बिस्किट) ताकि शुगर दोबारा न गिरे।

महत्वपूर्ण नोट: यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो गया हो, तो उसके मुंह में कुछ भी डालने की कोशिश न करें, इससे दम घुट सकता है। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।



