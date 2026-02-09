Low Blood Sugar: हाइपोग्लाइसीमिया, बॉडी में शुगर कम होने पर क्या लक्षण महसूस होते हैं?

शुरुआती या हल्के लक्षण (Early Symptoms)
शरीर में ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से कम होना मेडिकल भाषा में हाइपोग्लाइसीमिया (Hypoglycemia) कहलाता है। जब शरीर को ऊर्जा देने वाला ग्लूकोज कम हो जाता है, तो दिमाग और शरीर के अन्य अंग सही से काम नहीं कर पाते। ब्लड शुगर कम होने पर आमतौर पर निम्नलिखित लक्षण महसूस होते हैं:
अत्यधिक भूख लगना: अचानक से तेज भूख लगना (खासकर मीठा खाने की इच्छा महसूस होना)।
घबराहट और कंपकंपी: हाथों-पैरों में थरथराहट या शरीर के अंदर कंपन महसूस होना।
पसीना आना: बिना किसी शारीरिक मेहनत के अचानक ठंडा पसीना आना।
दिल की धड़कन तेज होना: धड़कन का अचानक बढ़ जाना या महसूस होना (Palpitations)।
चिड़चिड़ापन: बिना बात के गुस्सा आना, बेचैनी या मूड का अचानक बदल जाना।
चक्कर आना या सिर चकराना: कमजोरी महसूस होना और ऐसा लगना कि सिर घूम रहा है।
धुंधला दिखना: आंखों के सामने अंधेरा छाना या चीजों का साफ न दिखना।
एकाग्रता में कमी: किसी काम में मन न लगना या उलझन महसूस होना (Confusion)।
थकान और कमजोरी: शरीर में जान न रहना और बहुत ज्यादा सुस्ती महसूस होना।
यदि शुगर बहुत ज्यादा गिर जाए, तो स्थिति खतरनाक हो सकती है:
बोलने में लड़खड़ाहट: शराब पिए हुए व्यक्ति की तरह आवाज का लड़खड़ाना।
अजीब व्यवहार करना: सुध-बुध खो देना या पागलों जैसी हरकतें करना।
दौरे पड़ना (Seizures): शरीर में झटके लगना।
बेहोश होना: व्यक्ति का कोमा में जाना या पूरी तरह अचेत हो जाना।
शुगर कम होने पर तुरंत क्या करें? (15:15 का नियम)
यदि आपको ऊपर दिए गए लक्षण महसूस हों, तो तुरंत ये कदम उठाएं:
15 ग्राम तुरंत पचने वाला कार्बोहाइड्रेट लें: जैसे 3-4 ग्लूकोज की गोलियां, 1/2 कप फलों का रस, या 1 चम्मच चीनी/शहद।
15 मिनट इंतजार करें: इसके बाद अपना ब्लड शुगर चेक करें।
यदि अभी भी कम है: तो फिर से 15 ग्राम चीनी लें और 15 मिनट बाद चेक करें।
जैसे ही शुगर सामान्य हो जाए, एक छोटा सा संतुलित भोजन या स्नैक लें (जैसे दूध और बिस्किट) ताकि शुगर दोबारा न गिरे।
महत्वपूर्ण नोट: यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो गया हो, तो उसके मुंह में कुछ भी डालने की कोशिश न करें, इससे दम घुट सकता है। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
Edited BY: Raajshri Kasliwal