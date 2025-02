PM Modi on Edible Oil : क्या खाने के तेल से बढ़ता है मोटापा, एक्स्पर्ट के मुताबिक खाने के तेल की सही मात्रा कितनी होना चाहिए

Expert Advice on how to reduce obesity : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के रविवार एपिसोड में भारत के लोगों की फिटनेस और हेल्थ से जुड़े विषय, मोटापे (obesity) पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि, मोटापा आज एक वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 में दुनिया भर में लगभग 250 करोड़ लोग अधिक वजन या मोटापे का शिकार थे। आज हर 8 में से 1 व्यक्ति मोटापे से परेशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समस्या की गंभीरता को समझाते हुए कहा कि "अगर हमें फिट और हेल्दी नेशन बनाना है, तो मोटापे की चुनौती से निपटना जरूरी है।" मोटापा न केवल शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करता है, बल्कि यह हृदय रोग, मधुमेह, जोड़ों के दर्द और फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बनता है।