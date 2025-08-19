सिर्फ 1 घंटे सोशल मीडिया रील्स देखने से हो सकता है आंखों का बुरा हाल, जानिए कैसे बचें?

mobile reels dekhne ke nuksan: आज की डिजिटल लाइफस्टाइल में स्मार्टफोन हमारे हर पल का हिस्सा बन चुका है। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करना और रात को सोने से पहले आखिरी बार सोशल मीडिया देखना अब आम आदत बन गई है। खासकर Instagram Reels, YouTube Shorts और Facebook Videos जैसे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ने लोगों को अपनी ओर तेजी से खींचा है। सिर्फ 15–30 सेकंड के इन वीडियोज़ को स्क्रॉल करते-करते घंटों बीत जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन यही आदत हमारी आंखों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 1 घंटे लगातार रील्स या शॉर्ट वीडियो देखता है, तो उसकी आंखों में थकान, जलन और धुंधलापन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

आंखों की सेहत पर सोशल मीडिया का असर स्मार्टफोन की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट आंखों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। जब हम रील्स देखते हैं, तो हमारी आंखें लगातार स्क्रीन पर फोकस करती रहती हैं। छोटे-छोटे वीडियो बार-बार बदलते रहते हैं, जिससे आंखों को आराम नहीं मिलता। धीरे-धीरे आंखों की नमी कम होने लगती है और सूखापन महसूस होता है। यही कारण है कि सिर्फ एक घंटे तक लगातार स्क्रॉल करने के बाद ही आंखें भारी लगने लगती हैं।

घंटों रील्स देखने से हो सकती हैं ये परेशानियां: लगातार रील्स और शॉर्ट वीडियो देखने की वजह से आंखों पर कई तरह के नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं, जैसे:

आंखों में जलन और थकान

धुंधला दिखाई देना (Blurry Vision)

सिरदर्द और माइग्रेन की समस्या

सूखी आंखें (Dry Eyes Syndrome)

नींद में कमी (Sleep Disturbance)

लंबे समय में कमजोर नजर (Weak Vision) क्यों बढ़ रही है समस्या?

रील्स और शॉर्ट वीडियो इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि वे दिमाग को तुरंत डोपामिन रिलीज़ कराते हैं, जिससे हमें बार-बार अगला वीडियो देखने की इच्छा होती है। यही वजह है कि हम “सिर्फ 5 मिनट” सोचकर फोन उठाते हैं और देखते-देखते एक घंटा कब निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। इस दौरान आंखों को बिना पलक झपकाए स्क्रीन पर टिके रहना पड़ता है। नतीजा – आंखें थक जाती हैं और शरीर भी तनाव महसूस करने लगता है।

कैसे बचें आंखों की थकान से? अगर आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया आपके लिए एंटरटेनमेंट का साधन बने लेकिन आंखों की सेहत को नुकसान न पहुंचाए, तो आपको कुछ आसान उपाय अपनाने चाहिए:

20-20-20 रूल अपनाएं, हर 20 मिनट बाद, 20 सेकंड के लिए, 20 फीट दूर किसी चीज को देखें।

स्क्रीन टाइम लिमिट करें, कोशिश करें कि लगातार 30-40 मिनट से ज्यादा फोन की स्क्रीन न देखें।

ब्लू लाइट फिल्टर का इस्तेमाल करें, फोन की सेटिंग्स में "ब्लू लाइट फिल्टर" या "नाइट मोड" जरूर ऑन करें।

आंखों को बार-बार झपकाएं, इससे आंखों में नमी बनी रहती है।

आंखों की एक्सरसाइज करें, हल्के हाथों से आंखों की मसाज करें और ठंडे पानी से धोएं।

सोने से पहले सोशल मीडिया से दूरी रखें, रात में देर तक रील्स देखना नींद खराब कर सकता है। कब करें डॉक्टर से संपर्क?

अगर आपकी आंखों में बार-बार जलन होती है, धुंधला दिखने लगता है, सिरदर्द रहता है या स्क्रीन देखने पर तुरंत थकान महसूस होती है, तो यह डिजिटल आई स्ट्रेन का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको तुरंत नेत्र विशेषज्ञ (Eye Specialist) से सलाह लेनी चाहिए।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।