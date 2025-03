क्या है वजन घटाने नया फ़ॉर्मूला 5:2 डाइट? जानिए इसके फायदे

क्या है वजन घटाने नया फ़ॉर्मूला 5:2 डाइट? जानिए इसके फायदे

What is the 5 day 2 day diet plan: वजन कम करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। हेवी वर्क आउट से लेकर डाइट प्लानिंग तक लोग कई तरकीबें अपनाते हैं। यदि आप भी वजन घटाने की इच्छा रखते हैं तो 5:2 डाइट आपके लिए कारगर हो सकती है। आइये इस आलेख में जानिए क्या होती है 5:2 डाइट और क्यों हो रही है ये इतनी पॉपुलर।





क्या है 5:2 डाइट (What is the 5 day 2 day diet plan)

5:2 डाइट एक प्रकार का इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जिसमें आप हफ्ते के 5 दिन सामान्य रूप से खाना खाते हैं, जबकि 2 दिन कैलोरी की मात्रा को बहुत कम कर देते हैं। इन 2 दिनों को 'फास्टिंग डेज' कहा जाता है। इसी अनुपात को 5:2 डाइट कहा जाता है।





5:2 डाइट कैसे काम करती है

इस डाइट में, आपको हफ्ते के 5 दिन सामान्य रूप से खाना होता है, लेकिन 2 दिन आपको अपनी कैलोरी की मात्रा को सीमित करना होता है। पुरुषों के लिए यह सीमा 600 कैलोरी और महिलाओं के लिए 500 कैलोरी तक होती है। इन 2 दिनों में आप छोटे-छोटे मील ले सकते हैं, लेकिन कुल कैलोरी की मात्रा ऊपर बताई गई सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।





5:2 डाइट के फायदे: वजन घटाने में सहायक: यह डाइट वजन घटाने में मदद कर सकती है, क्योंकि कैलोरी की मात्रा कम होने से शरीर जमा फैट का उपयोग करता है।

यह डाइट वजन घटाने में मदद कर सकती है, क्योंकि कैलोरी की मात्रा कम होने से शरीर जमा फैट का उपयोग करता है। इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार: कुछ अध्ययनों से पता चला है कि यह डाइट इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार कर सकती है।

कुछ अध्ययनों से पता चला है कि यह डाइट इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार कर सकती है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार: यह डाइट कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मदद कर सकती है।

यह डाइट कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मदद कर सकती है। सरल और लचीला: इस डाइट को फॉलो करना आसान है, क्योंकि आपको सिर्फ 2 दिन कैलोरी कम करनी होती है। ALSO READ: वजन घटाने के लिए क्या है कैलोरी की भूमिका, क्या है कम खाने से वजन घटने करने की सच्चाई

5:2 डाइट को कैसे अपनाएं? डॉक्टर से सलाह लें: अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो इस डाइट को शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।

अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो इस डाइट को शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। धीरे-धीरे शुरुआत करें: पहले हफ्ते में सिर्फ 1 दिन फास्टिंग करें और धीरे-धीरे 2 दिन तक बढ़ाएं।

पहले हफ्ते में सिर्फ 1 दिन फास्टिंग करें और धीरे-धीरे 2 दिन तक बढ़ाएं। पर्याप्त पानी पिएं: फास्टिंग डेज में पर्याप्त पानी पिएं।

फास्टिंग डेज में पर्याप्त पानी पिएं। स्वस्थ भोजन खाएं: सामान्य दिनों में भी स्वस्थ भोजन खाएं। 5:2 डाइट वजन घटाने और स्वास्थ्य में सुधार करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। लेकिन यह सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। यह डाइट गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं, मधुमेह रोगियों और खाने के विकार वाले लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। इस डाइट को शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें और इसे धीरे-धीरे अपनाएं। अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। 5:2 डाइट वजन घटाने और स्वास्थ्य में सुधार करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। लेकिन यह सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। यह डाइट गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं, मधुमेह रोगियों और खाने के विकार वाले लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। इस डाइट को शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें और इसे धीरे-धीरे अपनाएं।