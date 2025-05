क्या खाना वाकई हमें खुश कर सकता है? जानिए 11 फूड्स जो बूस्ट कर सकते हैं आपका मूड

foods to boost mood and energy in hindi: हम सब चाहते हैं कि हमारा मूड हमेशा अच्छा रहे, हम पॉजिटिव सोचें और खुश रहें। इसके लिए कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं, कुछ वॉक पर जाते हैं, कुछ मेडिटेशन करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी प्लेट में रखा खाना भी आपकी खुशी का कारण बन सकता है? जी हां, साइंस कहता है कि कुछ फूड्स हमारे दिमाग में “हैप्पी हार्मोन” यानी सेरोटोनिन, डोपामिन, और एंडोर्फिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को बढ़ावा देते हैं। इससे मूड बेहतर होता है, तनाव कम होता है और हम अंदर से बेहतर महसूस करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 11 सुपरफूड्स के बारे में जो न केवल स्वाद में लाजवाब हैं, बल्कि मानसिक खुशी भी बढ़ाते हैं।