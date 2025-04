डिहाइड्रेशन से लेकर वजन घटाने तक, गर्मियों में खरबूजा खाने के 10 जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स

Muskmelon for summer 10 nutrition facts benefits: गर्मी का मौसम आते ही बाजार में रंग-बिरंगे और रसीले फलों की भरमार हो जाती है। इन फलों में खरबूजा (Muskmelon) न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि यह शरीर को ठंडक पहुंचाने वाला एक बेहतरीन मौसमी फल भी है। पीले-नारंगी रंग का यह रसदार फल गर्मी से राहत दिलाने के साथ-साथ शरीर को पोषण देने में भी बेहद कारगर है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों में ही खरबूजे को स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करती है। यही कारण है कि गर्मियों के मौसम में अगर आप डाइट में खरबूजे को शामिल करते हैं, तो न केवल आपकी त्वचा दमकती है बल्कि पाचन, हृदय और वजन नियंत्रण जैसे कई फायदे भी मिलते हैं। आइए जानें खरबूजे से जुड़ी 10 पोषणीय खूबियां और इसके शानदार फायदे।

2. विटामिन A और C का अच्छा स्रोत: खरबूजा विटामिन A और C का समृद्ध स्रोत है। विटामिन A आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है जबकि विटामिन C इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और स्किन को ग्लोइंग बनाता है।