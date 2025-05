इन 6 तरह के लोगों को नहीं खाना चाहिए आम, जानिए चौंकाने वाले कारण

Who should not eat mango: गर्मियों की शुरुआत होते ही हमारे दिल और ज़ुबान पर एक ही नाम होता है – आम। 'फलों का राजा' कहलाने वाला आम न सिर्फ स्वाद में शानदार होता है, बल्कि इसमें छिपे पोषक तत्व जैसे विटामिन A, C, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भी हमारी सेहत को कई फायदे पहुंचाते हैं। आम के विविध रूप, रस वाला आम, कटहल आम, आम का पना या आम से बनी चटनी, हर किसी के दिल को लुभाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम सबके लिए एक सा फायदेमंद नहीं होता? अक्सर लोग आम को स्वाद और आनंद के लिए दिनभर खाते रहते हैं, बिना यह सोचे कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति इसकी अनुमति देती है या नहीं। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही यह स्पष्ट करते हैं कि कुछ विशेष स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों को आम खाने से परहेज़ करना चाहिए। इस लेख में हम उन्हीं 6 तरह के लोगों के बारे में जानेंगे जिन्हें आम से दूरी बनानी चाहिए, वरना स्वाद सेहत पर भारी पड़ सकता है।