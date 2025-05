क्या आपने ये 6 वैक्सीन लगवाएं हैं? एडल्ट्स के लिए है सबसे जरूरी

What vaccination do adults need: जब भी वैक्सीनेशन की बात होती है, तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ बच्चों की तरफ जाता है। लेकिन आज के दौर में जहां बीमारियाँ रोज़ नए रूपों में सामने आ रही हैं, वहां हर वयस्क के लिए भी टीकाकरण (Vaccination) उतना ही आवश्यक हो गया है। इम्यूनिटी कमजोर होते ही शरीर कई तरह के संक्रमणों की चपेट में आ सकता है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि कुछ वैक्सीनेशन वयस्कों के लिए न सिर्फ सेहतमंद रहने का ज़रिया हैं, बल्कि गंभीर बीमारियों से सुरक्षा कवच भी हैं।