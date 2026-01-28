Mahatma Gandhi Essay: सत्य और अहिंसा के पुजारी, महात्मा गांधी पर छोटा सरल निबंध

Mahatma Gandhi Essay in Hindi: महात्मा गांधी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और विश्व प्रसिद्ध महापुरुष थे। उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन सादगी, संघर्ष और नैतिक मूल्यों का प्रतीक है।

महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे और माता पुतलीबाई धार्मिक विचारों वाली महिला थीं।

गांधीजी ने प्रारंभिक शिक्षा भारत में प्राप्त की और बाद में इंग्लैंड जाकर वकालत की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। वहीं से उनके मन में अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प जागा।

भारत लौटने के बाद गांधीजी ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी- अहिंसा और सत्याग्रह। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे और उन्हें प्रेम से 'बापू' कहा जाता है।

बापू यानी गांधीजी का जीवन अत्यंत सादा था। वे खादी पहनते थे और स्वदेशी अपनाने पर जोर देते थे। उनका मानना था कि आत्मनिर्भरता से ही देश मजबूत बनता है।

30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। महात्मा गांधी न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति और मानवता का मार्गदर्शन करने वाले महान व्यक्तित्व थे।



