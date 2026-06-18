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Inspirational Yoga Poem: स्वास्थ्य लाभ पर बेहतरीन हिन्दी कविता: योग जीवन का अमृत

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A beautiful image illustrating the amazing benefits of health and yoga
BY: वेबदुनिया फीचर टीम
Publish Date: Thu, 18 Jun 2026 (16:24 IST) Updated Date: Thu, 18 Jun 2026 (16:29 IST)
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यहां स्वास्थ्य और योग के अद्भुत लाभों को दर्शाती एक बेहद प्रेरणादायक और सुंदर कविता है:

 
सुबह की पहली किरण के साथ, नया एक मोड़ लाएं,
चलो आज से अपनी ज़िंदगी में, हम योग को अपनाएं।
यह केवल तन की कसरत नहीं, यह जीने का विज्ञान है,
स्वस्थ, निरोग और शांत जीवन का, यह सच्चा वरदान है।
 
भगाता है यह तन का आलस, नस-नस में ऊर्जा भरता है,
ताड़ासन और सूर्य नमस्कार, रीढ़ की हड्डी को लचीला करता है।
भीतर सोई हुई रोग-प्रतिरोधक शक्ति को यह जगाता है,
ब्लड प्रेशर हो या शुगर, हर बीमारी को घुटनों पर लाता है।
 
धीमी गहरी सांसों का जादू, जब प्राणायाम दिखलाता है,
अनुलोम-विलोम से फेफड़ों का, कोना-कोना खिल जाता है।
बढ़ती उम्र के थपेड़ों को भी, यह हंसकर मोड़ देता है,
'स्वस्थ बुढ़ापे' की चाबी बनकर, जीवन से रोगों को छोड़ देता है।
 
चिंताओं के इस दौर में, जो मन को असीम शांति दे,
भटके हुए उन विचारों को, जो नई एक दिशा और क्रांति दे।
शवासन और ध्यान की गोदी में, सारा तनाव मिट जाता है,
इंसान अपनी आत्मा से जुड़कर, वर्तमान में जीना सीख जाता है।
 
ना कोई खर्चा, ना कोई दवाई, बस इच्छाशक्ति की बात है,
रोज सुबह के बीस-तीस मिनट, सेहत की नई शुरुआत है।
तो उठो साथियों, कमर कसो, एक संकल्प आज दोहराएं,
'करें योग, रहें निरोग' का संदेश हम घर-घर पहुंचाएं।
 
कविता का संदेश: योग हमें दवाइयों पर निर्भर रहना नहीं, बल्कि अपनी जीवनशैली को सुधारकर खुद को भीतर से मजबूत बनाना सिखाता है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और एक खुशहाल, लंबा और स्वस्थ जीवन जिएं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Hindi Poem on Yoga: योग पर हिन्दी कविता: आओ मिलकर योग करें
 

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