स्लीपिंग पिल्स नहीं, अच्छी और गहरी नींद के लिए खाइए ये ड्राई फ्रूट, जानिए फायदे

what to eat for good sleep: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद न आना एक आम समस्या बन गई है। बहुत से लोग अच्छी नींद के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटा-सा ड्राई फ्रूट आपकी इस समस्या का प्राकृतिक और स्वादिष्ट समाधान हो सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काजू की। काजू में कुछ ऐसे खास पोषक तत्व होते हैं जो दिमाग और शरीर को शांत करके गहरी नींद लाने में मदद करते हैं। आइये विस्तार से समझते हैं:





नींद का विज्ञान: क्यों ज़रूरी हैं काजू?

अच्छी नींद के पीछे एक जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया काम करती है, जिसमें कई हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर शामिल होते हैं। काजू में दो प्रमुख तत्व होते हैं जो इस प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं:

• मैग्नीशियम: यह एक ऐसा मिनरल है जो मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को आराम देता है। शरीर में मैग्नीशियम की कमी से अक्सर बेचैनी, मांसपेशियों में ऐंठन और अनिद्रा जैसी समस्याएं होती हैं। काजू में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम होता है, जो इन समस्याओं को कम करके शरीर को सोने के लिए तैयार करता है।

• ट्रिप्टोफैन: यह एक प्रकार का एमिनो एसिड है जो शरीर में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन बनाने में मदद करता है। सेरोटोनिन एक "फील-गुड" हार्मोन है जो मूड को बेहतर बनाता है, जबकि मेलाटोनिन को "स्लीप हार्मोन" भी कहा जाता है, क्योंकि यह आपके सोने-जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। काजू का सेवन शरीर में इन हार्मोन्स का उत्पादन बढ़ाकर आपको प्राकृतिक रूप से नींद लाने में मदद करता है।





कब और कैसे खाएं काजू?

अच्छी नींद के लिए काजू खाने का सबसे अच्छा तरीका और समय जानना जरूरी है।

• सोने से पहले: रात को सोने से लगभग 1 घंटे पहले 4-5 भिगोए हुए काजू खाएं। आप इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं या दूध के साथ भी ले सकते हैं।

• काजू का दूध: कुछ न्यूट्रिशनिस्ट काजू का दूध पीने की सलाह देते हैं। इसके लिए 3-4 काजू को सुबहर दूध में भिगो दें और रात को पीसकर उसी दूध के साथ उबाल लें। इस दूध को सोने से पहले पिएं।





काजू के अन्य फायदे

अच्छी नींद के अलावा, काजू के और भी कई स्वास्थ्य लाभ हैं:

• हृदय स्वास्थ्य: इसमें स्वस्थ मोनोअनसैचुरेटेड फैट होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हृदय रोग के जोखिम को घटाने में मदद करते हैं।

• एंटीऑक्सीडेंट: काजू ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत हैं और इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं।

• हड्डियों को मजबूती: इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं।

इसलिए, अगर आप अनिद्रा से परेशान हैं, तो स्लीपिंग पिल्स के बजाय काजू को अपनी डाइट में शामिल करके देखें। यह न सिर्फ आपकी नींद को बेहतर करेगा, बल्कि आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचाएगा।

ALSO READ: चेहरे पर दिखने वाले ये 7 संकेत बता सकते हैं आपके दिल की सेहत है खराब

