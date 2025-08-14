मोदी, इंदिरा या नेहरू, किसके नाम है लाल किले पर सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड

अन्य प्रधानमंत्रियों की सूची

लाल किले पर तिरंगा फहराने वाले अन्य प्रधानमंत्रियों की संख्या इस प्रकार है:

• मनमोहन सिंह: 10 बार (2004-2013)

• अटल बिहारी वाजपेयी: 6 बार

• राजीव गांधी: 5 बार

• पी.वी. नरसिम्हा राव: 5 बार

• लाल बहादुर शास्त्री: 2 बार

• मोरारजी देसाई: 2 बार

• चौधरी चरण सिंह: 1 बार

• वी.पी. सिंह: 1 बार

• एच.डी. देवेगौड़ा: 1 बार

• आई.के. गुजराल: 1 बार

यह रोचक तथ्य है कि कुछ प्रधानमंत्रियों, जैसे गुलजारीलाल नंदा और चंद्रशेखर, को लाल किले पर तिरंगा फहराने का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि वे कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे थे।



