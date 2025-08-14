Festival Posters

स्वतंत्रता दिवस: 15 अगस्त एंकरिंग/मंच संचालन शायरी, कोट्स, संदेश

WD Feature Desk

गुरुवार, 14 अगस्त 2025
15 august stage shayari: भारत का स्वतंत्रता दिवस केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि हर भारतीय के दिल की धड़कन है। 15 अगस्त का दिन हमें उस संघर्ष, त्याग और बलिदान की याद दिलाता है, जो हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए किया। यह वह दिन है जब पूरा देश एक साथ तिरंगे के रंगों में रंग जाता है, जब स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और मोहल्लों में देशभक्ति के गीत गूंजते हैं, और जब मंचों पर एंकरिंग करते समय हर शब्द गर्व और जोश से भरा होता है। अगर आप किसी कार्यक्रम में मंच संचालन कर रहे हैं या स्वतंत्रता दिवस पर अपनी बात रखना चाहते हैं, तो आपकी भाषा में जोश के साथ-साथ भावनाओं का मेल होना जरूरी है। इस लेख में हम आपको एंकरिंग के लिए बेहतरीन शायरी, कोट्स और संदेश देंगे, जिन्हें आप अपने कार्यक्रम में आत्मविश्वास से बोल सकते हैं।
 
स्वतंत्रता दिवस मंच संचालन के लिए जोशीला प्रारंभ
एंकरिंग की शुरुआत हमेशा ऊर्जावान होनी चाहिए ताकि दर्शकों का ध्यान तुरंत आपकी ओर खिंच जाए। आप कुछ इस तरह शुरुआत कर सकते हैं -
"नमस्कार भारत माता के वीर सपूतों और प्यारे देशवासियों,
आज का दिन है उस आज़ादी का जश्न मनाने का,
जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी।
आइए, हम सब मिलकर तिरंगे के सम्मान में खड़े हों और कहें –
भारत माता की जय!"
15 अगस्त देशभक्ति शायरी 
 
"शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले,
वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशां होगा।"
 
"ना पूछो जमाने से, क्या हमारी कहानी है,
हमारी पहचान तो बस ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं।"
 
"सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है ज़ोर कितना बाजू-ए-क़ातिल में है।"
 
"तिरंगा लहराएगा हर घर की छत पर,
जब दिल में देशभक्ति की आग जलती रहे।"

जान की परवाह ना की, वतन के लिए लड़ गए,
अमर हैं वो जो भारत की खातिर मर गए।
 
देशभक्ति की राह में मुश्किलें हज़ार हैं,
मगर दिल में तिरंगा हो तो जीतें हर बार हैं।
 
इस वतन पर हम कुर्बान हो जाएंगे,
जरूरत पड़ी तो फिर से जंग लड़ जाएंगे।
 
सर झुकाना नहीं सीखा हमने कभी,
हम हैं वीर भगत, आज़ाद और सुभाष जैसे अभी।
 
देश की मिट्टी में सोना उगाना है,
हर बच्चे को सैनिक बनाना है।
 
प्रसिद्ध देशभक्ति गीतों की पंक्तियां मंच पर उपयोग के लिए-
कार्यक्रम में जोश भरने के लिए पुराने और नए देशभक्ति गीतों की पंक्तियों का इस्तेमाल करें –
 
"ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी,
जो शहीद हुए हैं उनकी, ज़रा याद करो क़ुरबानी।"
 
"माँ तुझे सलाम… वन्दे मातरम्!"
 
"कर चले हम फ़िदा जान-ओ-तन साथियों,
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।"
 
"सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा,
हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा।"
 
कोट्स और प्रेरक संदेश-
कार्यक्रम के दौरान छोटे-छोटे प्रेरक वाक्यों का प्रयोग करें ताकि माहौल और भी प्रेरणादायक बन जाए।
  • "स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं, यह एक जिम्मेदारी है।"
  • "देशभक्ति केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से दिखती है।"
  • "आजादी का असली अर्थ है- अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना।"
  • "अगर देश के लिए मरना महान है, तो देश के लिए जीना उससे भी महान है।"
  • देशभक्ति कोई शब्द नहीं, यह हमारी आत्मा की पहचान है।"
  • "तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, यह हमारे वजूद की पहचान है।
एंकरिंग में जोड़ने के लिए देशभक्ति शेर-
"तिरंगे की शान में हर दिल से सलाम निकलेगा,
जब भी वतन का नाम आएगा, हमारे होंठों से वंदे मातरम् निकलेगा।"
 
"खून से सींचा है इस धरती को वीरों ने,
आओ मिलकर नमन करें उन सपूतों को।"
 
मंच संचालन में भावनात्मक मोड़-
एंकरिंग में सिर्फ जोश ही नहीं, भावनाएं भी जरूरी हैं। आप यह कह सकते हैं -
 
"दोस्तों, आज हम आजाद हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं,
लेकिन सोचिए, अगर वो बहादुर योद्धा अपनी जान न देते, तो क्या हम आज ऐसे आजाद साँस ले पाते?
आइए, इस स्वतंत्रता दिवस हम सिर्फ झंडा न फहराएं, बल्कि अपने दिल में देश की सेवा का संकल्प भी फहराएं।"
 
समापन के लिए दमदार लाइनें-
कार्यक्रम के अंत में ऐसी पंक्तियां कहें जो लोगों के दिल में लंबे समय तक गूंजती रहें -
 
"न झुकने देंगे तिरंगे को, न रुकने देंगे भारत को,
जब तक जान है, देश के सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे।"
"आओ मिलकर कहें - वन्दे मातरम्! भारत माता की जय!"


