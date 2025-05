what is akash missile system : आकाश मिसाइल, जिसने Pakistan को किया पस्त, अभेद्य आक्रामता से थर-थर कांपता है दुश्मन

What is the Akash missile system : सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली आकाश (Akash missile system) ने पाकिस्तान के हर मंसूबे को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ड्रोन हमलों से भारतीय शहरों को निशाना बनाना चाहता था, जिसे 'आकाश' ने आकाश में ही तबाह कर दिया। इस Made in India सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया है।