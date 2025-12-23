Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Christmas Food 2025: क्रिसमस पर स्वाद का जश्न: इन 7 डिशेज़ से मनाएं पर्व और बढ़ाएं मिठास

Advertiesment
हमें फॉलो करें Christmas Food 2025

WD Feature Desk

, मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 (15:40 IST)
Marry Christmas Celebration 2025: क्रिसमस पर स्वाद का जश्न मनता है, इस अवसर पर विशेष भोजन और कई तरह की डिशेज को तैयार किया जाता है, जिसमें पारंपरिक व्यंजन जैसे पुडिंग, हैम, और रोटी शामिल होते हैं। इसके साथ ही बदलते समय के साथ क्रिसमस के व्यंजनों में कई तरह के पेय और चॉकलेट्‍स भी अब बनाए जाते है, ये पकवान न केवल स्वाद में अद्भुत होते हैं, बल्कि यह क्रिसमस की खुशी और प्यार का प्रतीक भी होते हैं, जिसे परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खाने की परंपरा है।  
 
1. हॉट चॉकलेट
 
ठंडी रातों में हॉट चॉकलेट का आनंद लेना क्रिसमस पर एक लोकप्रिय परंपरा है। यह मिल्क चॉकलेट, क्रीम, और कॉकटेल सॉस के साथ तैयार किया जाता है। हॉट चॉकलेट को आमतौर पर मार्शमैलो और व्हिप क्रीम के साथ सजाया जाता है। यह एक हल्का और स्वादिष्ट पेय है, जो क्रिसमस की गर्मी और आनंद को बढ़ाता है।
 
2. ग्लूवाइन
 
ग्लूवाइन एक गर्म और शराबी पेय है, जिसे खासतौर पर क्रिसमस और ठंडे मौसम में पीने के लिए तैयार किया जाता है। इसे रेड वाइन, स्मॉल मसाले (जैसे दालचीनी, लौंग), संतरे का रस और शहद के साथ उबाला जाता है। यह पेय शरीर को गर्म रखने और उत्सव की भावना को बनाए रखने में मदद करता है। खासकर यूरोप और ब्रिटेन में यह पेय बहुत प्रचलित है।
 
3. स्मोक्ड हैम
 
स्मोक्ड हैम भी क्रिसमस के दौरान प्रमुख पकवानों में से एक है। यह एक स्वादिष्ट, ताजे और धुएं में पकाया हुआ मांस होता है, जिसे फ्रूट सॉस और ग्रेवी के साथ परोसा जाता है। इसे अक्सर रोस्टेड आलू और स्टीम्ड वेजिटेबल्स के साथ परोसा जाता है। यह खासतौर पर अमेरिकी और यूरोपीय देशों में क्रिसमस के भोजन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
 
4. स्प्राउट्स और वेजिटेबल साइड डिश
 
क्रिसमस के दिन ब्रसल स्प्राउट्स, गाजर, और आलू जैसी वेजिटेबल साइड डिश भी बनाई जाती हैं। इनको मसालेदार ग्रेवी या ताजी जड़ी बूटियों के साथ पकाया जाता है। वेजिटेबल्स को स्वीट सॉस या बटर के साथ भी परोसा जाता है, जो टर्की या हैम के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है।
 
5. फ्रूट पंच
 
क्रिसमस पर फ्रूट पंच भी एक लोकप्रिय पेय है। इसे ताजे फलों, संतरे का रस, और लाइम सोडा के साथ तैयार किया जाता है। इस ड्रिंक को आइस क्यूब्स और फलों के टुकड़ों के साथ सर्व किया जाता है। यह पेय बहुत ताजगी से भरा होता है और क्रिसमस की पार्टी के लिए एक आदर्श चयन है।

6. पैनटेटोन
 
पैनटेटोन एक इटालियन बेकरी डिश है, जिसे क्रिसमस के समय पर खास तौर पर बनाया जाता है। यह एक मिठाई होती है, जो सूखे मेवों, किशमिश और संतरे के छिलके से भरपूर होती है। इसे तैयार करने हेतु मैदा, चीनी, दूध, खमीर, बटर, सूखे मेवे और संतरे का छिलका आदि सामग्री की आवश्यकता होती है। इसे बनाना भी बेहत आसान है। सबसे पहले खमीर और दूध से मिश्रण तैयार करें और उसमें सूखे मेवे और बटर डालें। फिर मिश्रण को बेकिंग टिन में डालकर ओवन में सेंकें। उसके बाद ताजे फल और शहद से सजा कर सर्व करें।
 
7. क्रिसमस केक
 
क्रिसमस केक क्रिसमस का सबसे प्रतिष्ठित पकवान है। इसमें सूखे मेवे, किसमिस, खुबानी और बटर का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। यह केक विशेष रूप से 'फ्रूट केक' होता है, जिसमें कई दिन पहले से सूखे मेवों को शराब या जूस में भिगोकर पकाया जाता है। साथ ही इसे तैयार करते समय सूखे मेवे जैसे- किशमिश, अखरोट, बादाम, खुबानी और मैदा, बेकिंग पाउडर, दालचीनी पाउडर, ब्राउन शुगर, मक्खन, बीट जूस या रम के साथ बनाया जाता है। इसके लिये आप सूखे मेवों को रम या जूस में भिगोकर रात भर रखें। बटर, शुगर, दालचीनी और मैदा को अच्छे से मिलाकर घोल तैयार करें। उसमें सूखे मेवे डालकर बेकिंग ट्रे में डालें और ओवन में पकाएं। फिर तैयार केक से परिवारजनों के साथ मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट करें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Christmas Recipes: क्रिसमस के खास 5 पकवान: स्वाद में चार चांद लगाने वाली रेसिपीज

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

श्री श्री रवि शंकर के नेतृत्व में 150 देशों के 1.2 करोड़ लोगों ने किया विश्व का सबसे बड़ा सामूहिक ध्यान

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels