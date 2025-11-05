Kada Prasad Recipe: घर पर कैसे बनाएं सिख समुदाय का पवित्र कड़ा प्रसाद, पढ़ें स्वादिष्ट रेसिपी

, बुधवार, 5 नवंबर 2025 (10:55 IST)

Guru Parv Kada Prasad Recipe: कड़ा प्रसाद एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है जो विशेष रूप से गुरु पर्व और गुरु नानक जयंती पर सिख धर्म में बनाई जाती है। इसे गुरु की कृपा का प्रतीक माना जाता है और इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ परोसा जाता है। कड़ा प्रसाद का मुख्य स्वादिष्ट अवयव घी, आटा, चीनी और दूध होते हैं। यह प्रसाद ना केवल स्वाद में बेहतरीन होता है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे गुरु के चरणों में चढ़ाना और फिर भक्तों में वितरित करना एक पवित्र परंपरा है।

कड़ा प्रसाद को बनाने की विधि सरल है, और इसका स्वाद हर किसी को आकर्षित करता है। यदि आप इस शुभ अवसर पर कड़ा प्रसाद बनाना चाहते हैं या इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस लेख में आपको कड़ा प्रसाद से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी...

कड़ा प्रसाद रेसिपी सामग्री: - घी: 1/4 कप

- साबुत गेहूं का आटा: 1 कप - चीनी: 1 कप - पानी: 1 कप - दूध: 1/2 कप - इलायची पाउडर: 1/2 छोटी चम्मच

- किशमिश: 2-3 टेबलस्पून - काजू और बादाम: 1-2 टेबलस्पून - छिड़काव करने के लिए एक छोटा चम्मच पानी।

विधि: 1. घी गर्म करें: सबसे पहले, एक कढ़ाई या भगोने में घी डालकर गर्म करें।

2. आटा भूनें: अब इसमें साबुत गेहूं का आटा डालें और मीडियम आंच पर इसे अच्छे से भूनें। आटे को लगातार चलाते रहें ताकि यह जलने ना पाए। जब आटा हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो समझिए कि इसे अच्छे से भून गया है।

3. पानी और दूध का मिश्रण तैयार करें: एक अलग पैन में पानी और दूध डालकर हल्का गर्म करें। अब इसमें चीनी डालें और अच्छे से घोल लें। मिश्रण उबालने ना दें, बस हल्का गर्म होना चाहिए।

4. घोल में डालें: जब आटा अच्छी तरह से भून जाए, तो उसमें धीरे-धीरे दूध-पानी-चीनी का मिश्रण डालें। ध्यान रखें कि मिश्रण डालते समय आप लगातार चलाते रहें ताकि कोई गांठ न बने।

5. पकने दें: अब इस मिश्रण को कम आंच पर पकने दें। जब यह गाढ़ा होने लगे, तब इसमें इलायची पाउडर डालें।

6. किशमिश और मेवे डालें: यदि आप किशमिश और मेवे डालना चाहते हैं, तो उन्हें इस चरण में डाल सकते हैं। इनसे स्वाद और रंग दोनों बढ़ेंगे। फिर से अच्छी तरह मिला लें।

7. कड़ा प्रसाद तैयार है: जब कड़ा प्रसाद गाढ़ा और सॉफ्ट हो जाए, तो इसे गैस से हटा लें।

8. पानी का छिड़काव करें: अगर कड़ा प्रसाद बहुत गाढ़ा लग रहा हो, तो आप थोड़ा सा पानी छिड़क सकते हैं और अच्छे से मिला सकते हैं।

परोसने का तरीका: कड़ा प्रसाद को एक प्लेट में निकालें और गरम-गरम परोसें। इसे गुरु के चरणों में चढ़ाएं और फिर भक्तों में वितरित करें। यह एक विशेष प्रसाद होता है जो भक्ति और श्रद्धा के साथ खाया जाता है।

