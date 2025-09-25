Vijayadashami Recipes 2025: लजीज पकवानों से मनाएं विजय पर्व! विजयादशमी के 5 पारंपरिक व्यंजन

Vijayadashami Recipes: विजयादशमी (दशहरा) के शुभ अवसर पर, अपने घर में पारंपरिक मिठाइयां और स्वादिष्ट पकवान बनाकर इस त्योहार की खुशियां दोगुनी करें। जानिए, सबसे आसान और लजीज दशहरा स्पेशल रेसिपी, जिसमें शामिल हैं नारियल बर्फी और गुलाब जामुन, रसमलाई, पकौड़े, पूरी सब्जी, पकौड़े। इन पकवानों के साथ मां दुर्गा और भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और परिवार के साथ इस विजय पर्व को मनाएं।ALSO READ: Navratri food 2025: नवरात्रि उत्सव पर देशभर में बनते हैं विभिन्न व्यंजन, जानें विशेषताएं
1. नारियल की बर्फी (Nariyal ki Barfi): यह मिठाई खासकर दुर्गा पूजा और दशहरा पर बनाई जाती है, जो बनाने में आसान और स्वाद में लाजवाब होती है।
पूरी के लिए आटा गूंथकर छोटी लोइयां बनाएं और तेल में सुनहरी होने तक तल लें।
आलू भाजी के लिए,
कढ़ाई में तेल में राई और करी पत्ता डालकर चटकाएं,
फिर प्याज और मसालों के साथ उबले
और मैश किए हुए आलू को भून लें।
5. मेथी या कद्दू के पकौड़े (Pakoras/Bhajiye): नवरात्रि के व्रत खुलने के बाद, दशहरा पर विभिन्न प्रकार के पकौड़े (जैसे गिल्की/तोरई के पकौड़े, पालक पकौड़ा) बनाने की परंपरा है।
सामग्री: बेसन, मेथी/कद्दू, चावल का आटा (क्रिसपीनेस के लिए), मसाले (हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च, हींग), तेल।
बनाने के विधि:
बेसन और चावल के आटे को मसालों के साथ घोल लें (घोल ज्यादा पतला न हो)।
कटे हुए मेथी के पत्ते या कद्दू के पतले स्लाइस को इस घोल में डुबोएं।
गरम तेल में डालकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें। इन्हें हरी चटनी या सॉस के साथ गर्मागर्म परोसें।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।