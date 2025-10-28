chhat puja

Amla Navami Recipes: इन 5 खास व्यंजनों से मनाएं आंवला नवमी, मिलेगा देवी लक्ष्मी का आशीष

WD Feature Desk

, मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 (17:04 IST)
Amla Navami Food: आंवला नवमी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो विशेष रूप से आंवला (Indian Gooseberry) के वृक्ष की पूजा के दिन मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत और पूजा की जाती है। आंवला को आयुर्वेद में भी अत्यंत लाभकारी माना गया है, और इस दिन इसे पूजा के साथ-साथ विशेष व्यंजनों के रूप में भी खाने की परंपरा है।ALSO READ: Amla Navami: आंवला नवमी के संबंध में 9 रोचक तथ्‍य
 
आंवला नवमी के दिन देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए खास 5 व्यंजन बनाए जाते हैं। ये व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं। तो आइए जानते हैं उन खास व्यंजनों के बारे में:
 
1. आंवला की चटनी: 
 
आंवला की चटनी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है। इसे आंवला, चीनी, जीरा, धनिया, और हरी मिर्च से तैयार किया जाता है। आंवला में भरपूर विटामिन C और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं, जो शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसे रोटी या पराठे के साथ खाया जा सकता है।
 
विधि:
 
* आंवला को उबाल कर उसके बीज निकाल लें।
* आंवला, हरी मिर्च, अदरक, नमक और चीनी डालकर पीस लें।
* फिर उसमें ताजे धनिये और जीरे का तड़का लगाकर सर्व करें।
 
2. आंवला का मुरब्बा: 
 
आंवला का मुरब्बा एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसे आंवला, चीनी और पानी से तैयार किया जाता है। यह स्वाद में खट्टा-मीठा होता है और पाचन में मदद करता है। आंवला मुरब्बा बनाने से पहले आंवला को अच्छे से उबाल कर उसकी कड़वाहट को कम किया जाता है।
 
विधि:
 
* आंवला को उबालकर उसकी बीज निकालें।
* फिर इसे चीनी के साथ पकाएं, और मुरब्बा तैयार करें।
* जब चीनी का तार बन जाए तो गैस बंद कर दें और ठंडा होने पर इसे फ्रिज में रखें।
 
3. आंवला और हल्दी का रायता
 
आंवला और हल्दी का रायता पाचन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इस व्यंजन में आंवला के साथ हल्दी, दही और खीरा डालकर एक ताजगी से भरपूर रायता तैयार किया जाता है। यह खासतौर पर व्रति के भोजन में एक हल्का और ताजगी देने वाला व्यंजन होता है।
 
विधि:
 
* आंवला को कद्दूकस करके उसमें दही, हल्दी, जीरा पाउडर और कटा हुआ खीरा डालें।
* फिर इसे अच्छे से मिला लें और चिल्ड सर्व करें।
 
4. आंवला का हलवा: 
 
आंवला का हलवा एक मीठा और पौष्टिक डेजर्ट है। इसे आंवला, घी, शक्कर, सूजी (रवा), और ड्राई फ्रूट्स से बनाया जाता है। यह व्यंजन आंवला नवमी के दिन विशेष रूप से बनाया जाता है क्योंकि यह ऊर्जा और ताकत प्रदान करने के साथ-साथ देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त करता है।
 
विधि:
 
* आंवला को उबालकर उसके बीज निकाल लें और इसे कद्दूकस कर लें।
* सूजी को घी में भूनकर उसमें आंवला का पेस्ट, चीनी और दूध डालें।
* अच्छे से पकने के बाद ड्राई फ्रूट्स से सजाकर परोसें।
 
5. आंवला का सूप: 
 
यह एक हल्का और स्वस्थ व्यंजन है, जो शरीर को डिटॉक्स करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। आंवला सूप को अदरक, लहसुन, और धनिया के साथ पकाकर तैयार किया जाता है, जो स्वाद में तीखा और ताजगी देने वाला होता है।
 
विधि:
 
* आंवला को अच्छे से पीस लें।
* फिर अदरक, लहसुन और हल्दी डालकर सूप को उबालें।
* जब सूप तैयार हो जाए तो उसे छानकर गर्म-गर्म परोसें।ALSO READ: Chhath Puja Healthy Food: छठ पूजा के बाद खाएं ये 8 पारंपरिक व्यंजन, सेहत को मिलेंगे अनेक फायदे

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

