भारत के हाथों से क्यों निकल गया था PoK? नेहरू और पटेल के बीच क्या थी कश्मीर की टसल

Who Was Responsible for Losing Pakistan Occupied Kashmir: कश्मीर, भारत का मुकुटमणि कश्मीर, हमेशा से एक संवेदनशील विषय रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के हाथों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) क्यों निकल गया था? और कश्मीर के मसले पर भारत के दो महान नेताओं, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल के बीच क्या टसल थी? आइए, इस ऐतिहासिक घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं।