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100 साल पुराने मकान मलबे में हुए तब्‍दील, इंदौर के जिंसी में 60 फीट सड़क के लिए चले बुल्‍डोजर, 30 से ज्‍यादा मकान जमींदोज

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bulldozer action in Maihar gangrape case
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 21 May 2026 (17:18 IST) Updated Date: Thu, 21 May 2026 (17:21 IST)
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इंदौर में सड़क के चौडीकरण के लिए बुल्‍डोजर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के तहत 30 से ज्‍यादा मकानों को जमींदोंज किया गया है। बता दें कि इंदौर के जिंसी क्षेत्र में 60 फीट चौड़ी सड़क निर्माण के लिए नगर निगम ने कार्रवाई कर 30 से अधिक निर्माण हटाए हैं। हालांकि रहवासियों ने मुआवजा नहीं मिलने पर नाराजगी जताई।

इंदौर के जिंसी क्षेत्र में 60 फीट चौड़ी सड़क निर्माण के लिए गुरुवार को नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 से अधिक निर्माण हटा दिए। वर्षों पुरानी बसाहट वाले इस इलाके में 100 साल से अधिक पुराने मकान भी मलबे में तब्दील हो गए। सुबह नगर निगम का अमला करीब 50 कर्मचारियों और बुलडोजरों के साथ मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। करीब दो घंटे में 30 से अधिक निर्माण हटाकर सड़क चौड़ीकरण के लिए रास्ता साफ किया गया।

पिछले एक माह से कई रहवासी स्वेच्छा से सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले हिस्सों को खुद ही हटा रहे थे। निगम अधिकारियों के अनुसार सड़क चौड़ीकरण में 170 से अधिक निर्माण बाधक हैं। जिन लोगों ने स्वयं निर्माण नहीं हटाए, उनके मकान गुरुवार को निगम ने तोड़ दिए। कार्रवाई से पहले पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई थी।

बाधाएं हटने के बाद अब यहां जल्द ही सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। पहले नर्मदा और ड्रेनेज लाइन डाली जाएगी, उसके बाद सड़क का निर्माण होगा। मास्टर प्लान में इस सड़क की चौड़ाई 80 फीट प्रस्तावित है, लेकिन फिलहाल निगम इसे 60 फीट चौड़ा बना रहा है।
Edited By: Naveen R Rangiyal

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