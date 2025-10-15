इंदौर में 24 किन्नरों ने किया सामूहिक आत्महत्या का प्रयास, जहरीला पदार्थ पीया

खबरों के मुताबिक 2 गुटों में आपसी विवाद के कारण ऐसा करना बताया जा रहा है। सभी किन्नर खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक शाम लगभग 24 किन्नरों के कोई पदार्थ पीने की सूचना मिली। प्रारंभिक जांच में फिनाइल पीने की बात सामने आई है। डीसीपी आनंद कलादगि ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रभावित कुल 24 किन्नरों को एम्बुलेंस से एमवाय अस्पताल लाया गया। सभी का इलाज जारी है और स्थिति नियंत्रण में है। प्रभावितों की तबियत ठीक होने के पश्चात उनका स्टेटमेंट लिया जायेगा और किस कारण से कौन सा पेय पदार्थ पिया गया है ? इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जायेगी। अभी घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है।