त्योहारों को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, 28 अक्टूबर तक 15 स्टेशनों नहीं बिकेंगे प्लेटफार्म टिकट

नई दिल्ली , बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (22:45 IST)
Diwali 2025: आगामी दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को काबू करने के लिए इंडियन रेलवे ने दिल्ली और मुंबई सहित 15 प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन और गाजियाबाद पर प्लेटफार्म टिकट नहीं बिकेंगे। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। रेलवे की ओर से कहा गया है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए उठाया गया है। मुंबई में बांद्रा टर्मिनस, वापी, सूरत, उधना, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT)
दादर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी), थाइन, कल्याण, पनवेल पर प्लेटफॉर्म टिकट नहीं बिकेंगे। 
उत्तर रेलवे ने एक्स पर जानकारी शेयर करते हुए बताया कि त्योहार पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बताया कि दिल्ली जंक्शन, नई दिल्ली, आनंद बिहार टर्मिनल, गाजियाबाद और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर यह फैसला लागू रहेगा। Edited by : Sudhir Sharma

झारखंड के CM हेमंत सोरेन बोले- सारंडा क्षेत्र के लोगों के साथ, विरासत को नहीं मिटने देंगे

