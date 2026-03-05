Publish Date: Thu, 05 Mar 2026 (13:44 IST)
Updated Date: Thu, 05 Mar 2026 (13:49 IST)
इंदौर में रंग लगाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मामला भवरकुआं थाने के पालदा क्षेत्र का है। हत्या के बाद आरोपी माके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना भवरकुआं थाना क्षेत्र के पालदा में बुधवार की दोपहर को घटित हुई। मूल रूप से बड़वानी का निवासी आदित्य जमरे इंदौर में एक निजी कंपनी में काम करता था और होली के दिन वह अपने घर पर था। यहां वह अपने भाई-बहनों के साथ रहता था।
जब वह अपने घर के बाहर खड़ा था, इसी दौरान कुछ युवक आए और उन्होंने रंग डाला, जिस पर विवाद हो गया। दोनों के बीच गाली-गलौज भी हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने आदित्य पर चाकू से हमला कर दिया। पड़ोसियों के मुताबिक, चाकू से किए गए प्रहार के बाद आदित्य वहीं पर गिर पड़ा और उसे गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आदित्य के सीने और सिर में गंभीर चोट होने के कारण ज्यादा खून बह गया था और इसे ही मौत की वजह बताया जा रहा है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की जांच कर रही है।
