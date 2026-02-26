Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






इंदौर में जहरीली गैस फैलने से अफरा-तफरी, कई लोग अस्पताल में भर्ती

Advertiesment
Indore
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (23:13 IST) Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 (23:22 IST)
google-news
रावजी बाजार थाने क्षेत्र में जहरीली गैस फैलने की वजह से अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है। कई लोगों को सांस की तकलीफ और उल्टी होने पर अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस बल और दमकल विभाग की गाड़ियां और बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।
ALSO READ: बरसाना में लट्ठमार होली में भारी भीड़ से अफरा-तफरी, पुलिस-प्रशासन की तत्परता से टला बड़ा हादसा
किसी कबाड़ी ने कोई सिलेंडर खरीदा था, जिसे काटने के बाद उसे अमोनिया गैस का रिसाव हुआ।  कलेक्टर शिवम वर्मा ने खुद मामले की जानकारी ली ओर नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बरसाना में लट्ठमार होली में भारी भीड़ से अफरा-तफरी, पुलिस-प्रशासन की तत्परता से टला बड़ा हादसा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels