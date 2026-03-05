Publish Date: Thu, 05 Mar 2026 (21:08 IST)
Updated Date: Thu, 05 Mar 2026 (21:15 IST)
इंदौर में रंगपंचमी की पूर्व संध्या पर होने वाला पारंपरिक महाबजरबट्टू सम्मेलन इस वर्ष अचानक निरस्त कर दिया गया है। आयोजन समिति को महज दो दिन पहले ही यह फैसला लेना पड़ा। यह आयोजन पिछले 28 साल से किया जा रहा था। इस बार इसका 29वां साल था।
आयोजक अशोक चौहान ‘चांदू नेता’ ने बताया कि इस मामले में गुरुवार शाम को ही फैसला लिया गया है। आयोजन में कैलाश विजयवर्गीय हर बार नए गेटअप में शामिल होते हैं। विजयवर्गीय अब तक चाचा चौधरी,चाणक्य, सुभाचंद्र बोस, रॉक स्टार बनकर चौंका चुके हैं।
2 वर्ष पहले लोकसभा चुनाव के चलते इंदौर में बजरबट्टू सम्मेलन नहीं हुआ था। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण आयोजकों ने इसे स्थगित करने का फैसला लिया गया था। चौहान ने मीडिया को कहा कि यहां मेट्रो ट्रेन का काम चल रहा है। इस वजह से सड़क की खुदाई की गई है। वहां मंच लगाने की जगह भी नहीं है। हमने मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अफसरों से कहा था कि मेट्रो का काम रंगपंचमी के बाद शुरू कर दें, लेकिन वे नहीं माने। Edited by : Sudhir Sharma