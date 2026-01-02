स्वच्छ इंदौर में दूषित पानी से मौत, नाराज उमा भारती बोलीं, जिंदगी की कीमत 2 लाख नहीं होती

Indore water contamination deaths : देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से मरने वालों की संख्‍या शुक्रवार को बढ़कर 15 हो गई। जांच के लिए भेजे गए सैंपल में ई कोलाई और शिगेला जैसे खतरनाक बैक्टिरिया की पुष्‍टि हुई। इस बीच मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्‍यमंत्री और वरिष्‍ठ भाजपा नेता उमा भारती ने इस मामले में अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिंदगी की कीमत 2 लाख नहीं होती। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा। ALSO READ: स्वच्छ इंदौर का काला सच: जब ‘सबसे साफ़ शहर’ में पानी ही जान लेने लगे देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से मरने वालों की संख्‍या शुक्रवार को बढ़कर 15 हो गई। जांच के लिए भेजे गए सैंपल में ई कोलाई और शिगेला जैसे खतरनाक बैक्टिरिया की पुष्‍टि हुई। इस बीच मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्‍यमंत्री और वरिष्‍ठ भाजपा नेता उमा भारती ने इस मामले में अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिंदगी की कीमत 2 लाख नहीं होती। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा।

उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारा प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गईं।

उमा भारती ने कहा कि प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को निगल गया और निगलता जा रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिंदगी की कीमत दो लाख रुपए नहीं होती क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुःख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, पीडितजनों से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी हैं उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। उन्होंने कहा कि यह मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है।

