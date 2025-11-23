Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






'बाबरी मस्जिद' को लेकर बोलीं उमा भारती, वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था

Advertiesment
हमें फॉलो करें Babri Masjid

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 23 नवंबर 2025 (23:36 IST)
पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर TMC और बीजेपी के बीच बयानबाजी जारी है। इस पर मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने चेतावनी दी है।
उन्होंने कहा कि बाबर के नाम से बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि खुदा, इबादत, इस्लाम के नाम पर मस्जिद बने हम सम्मान करेंगे लेकिन बाबर के नाम से बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था, ईंटें भी गायब हो गई थीं।
उमा भारती ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सलाह है कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की बात कहने वालों पर कार्रवाई करिए, बंगाल एवं देश की अस्मिता एवं सद्भाव के लिए आपकी भी जिम्मेदारी है। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

इजराइल ने बेरूत पर बोला हमला, हिजबुल्ला प्रमुख को बनाया निशाना

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels