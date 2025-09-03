हनीमून पर बाली घूमने गए इंदौर के युवा कारोबारी की हार्ट अटैक से मौत

देश में हार्ट अटैक के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। अब इंदौर के युवा कारोबारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वे अपने हनीमून के लिए बाली घूमने गए थे। वहीं दिल के दौरे से उनकी मौत हो गई।





बता दें कि पलासिया क्षेत्र स्थित डायमंड कॉलोनी निवासी उज्जवल बड़जात्या पत्नी नेहल के साथ 25 अगस्त को इंडोनेशिया के बाली गए थे। वे 6 सितंबर को लौटने वाले थे। लेकिन एक सितंबर को उन्हें रात में होटल में दिल का दौरा पड़ा और संभवत: उनकी नींद में ही मौत हो गई।





बता दें कि पिछले साल दिसंबर में शादी के बाद वे पहली बार विदेश भ्रमण पर गए थे। उनके परिजन बाली पहुंच गए हैं। उनका शव बुधवार को इंदौर लाए जाने की संभावना है।





डॉक्‍टर ने की मौत की पुष्‍टि : इसके बाद निजी डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मौत की पुष्टि कर दी। सूचना मिलते ही परिवार के लोग तुरंत बाली पहुंचे। उनका शव बुधवार शाम तक इंदौर लाया जाएगा। थाई एयर लाइंस की मदद से शव को इंदौर लाया जा रहा है। इंदौर के रिजनल पार्क मुक्तिधाम में अंत्येष्टी की जाएगी।





नींद में ही हो गई मौत : पारिवारिक सदस्‍यों ने बताया कि पलासिया क्षेत्र स्थित डायमंड कॉलोनी निवासी उज्जवल बड़जात्या पत्नी नेहल के साथ 25 अगस्त को इंडोनेशिया के बाली गए थे। वे छह सितंबर को लौटने वाले थे। लेकिन एक सितंबर को उन्हें रात में होटल में दिल का दौरा पड़ा और संभवत: उनकी नींद में ही मौत हो गई। वे आईलैंड होटल में रुके थे। सुबह पत्नी नेहल ने उज्जवल के शरीर में कोई हलचल नहीं देखी तो होटल के स्टॉफ को बुलाया।

Edited By: Navin Rangiyal