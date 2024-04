संजय शुक्ला को भाजपा में शामिल होने के बाद भी नहीं मिली राहत, 140 करोड़ का नोटिस

Notice of Rs 140 crore to Sanjay Shukla and others : इंदौर जिला प्रशासन ने कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व विधायक संजय शुक्ला (Sanjay Shukla), उनके भाई राजेंद्र शुक्ला सहित 2 अन्य को अवैध खनन के मामले में 140.63 करोड़ का नोटिस (Notice) जारी किया गया है। जिले में यह अब तक की सबसे बड़ी जुर्माना राशि (fine amount) बताई जा रही है। अगली सुनवाई 19 अप्रैल को है जिसमें शुक्ला बंधुओं व अन्य को जवाब देना होगा।