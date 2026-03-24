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इंदौर में भी पेट्रोल पंप पर लगी कतारें, अफवाहों पर न दें ध्यान

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Indore
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Tue, 24 Mar 2026 (19:52 IST) Updated Date: Tue, 24 Mar 2026 (20:14 IST)
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मिडिल एशिया में संकट के बीच दुनियाभर में ऊर्जा संकट छाया हुआ है। इस बीच गुजरात में पेट्रोल-डीजल की किल्लत की अफवाह के बाद पंपों पर लंबी कतारें लग गईं। मध्यप्रदेश के रतलाम और इं‍दौर से भी ऐसी ही खबरें सामने आईं। इंदौर में भी पेट्रोल पंप पर कतारें देखी गईं। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ऐसी किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। सामान्य स्थिति है। इस तरह की अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा।   
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एलपीजी संकट के बाद अब रतलाम में पेट्रोल-डीजल को लेकर फैली अफवाहों ने हालात बिगाड़ दिए हैं। सोमवार रात से ही शहर के पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे कई पंपों का स्टॉक खत्म हो गया और उन्हें समय से पहले बंद करना पड़ा। इसका असर मंगलवार को भी देखने को मिला, जब हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। 
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अहमदाबाद समेत कई शहरों में सोमवार सुबह कुछ पेट्रोल पंप बंद होने की अफवाह फैल गई। इसके चलते वाहन चालक पेट्रोल पंपों पर पहुंचने लगे। शाम तक अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट समेत कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गईं। Edited by : Sudhir Sharma

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