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इंदौर के खजराना गणेश मंदिर के पुजारी पर दहेज के आरोप, 1 करोड़ और कार मांगी, शादी के बाद घर से निकाला

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punit bhatt
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Tue, 24 Mar 2026 (18:49 IST) Updated Date: Tue, 24 Mar 2026 (18:58 IST)
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इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर के पुजारी पर सनसनीखेज आरोप लगे हैं। दरअसल, इंदिरा भट्ट ने अपने पति पुनीत भट्ट और ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस कमिश्नर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि उससे दहेज मांगा गया। पीड़ित बहू ने परिवार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं।

इंदिरा भट्ट ने शिकायत में कहा है कि उन्‍हें दहेज के लिए न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, बल्कि जबरन घर से भी निकाल दिया गया है। इंदिरा के मुताबिक उनकी शादी 17 मई 2025 को संपन्न हुई थी। उन्होंने बताया कि यह उन दोनों की दूसरी शादी थी और पति ने संतान प्राप्ति की इच्छा के चलते उनसे विवाह किया था। शुरुआती दो महीनों तक स्थिति सामान्य रही, लेकिन जुलाई 2025 के बाद ससुराल वालों का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। आरोप है कि पति, सास, ननंद, नंदोई और देवरों ने मिलकर उन पर मायके से 1 करोड़ रुपए नकद और एक फॉर्च्यूनर कार लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था।

बंधक बनाया, भोजन नहीं दिया : पीड़िता ने अपनी शिकायत में गंभीर आरोप लगाए हैं। इंदिरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि ससुराल में उन्हें कई बार भोजन तक नहीं दिया जाता था और उन्हें घर के भीतर ही बंद करके रखा जाता था। इतना ही नहीं, उन्हें नौकरी भी नहीं करने दिया गया। इसका विरोध किया तो पति ने धमकाया। इंदिरा का दावा है कि उनके ससुराल पक्ष ने उनके कीमती जेवर और लगभग 5 लाख रुपए नकद भी अपने कब्जे में ले लिए हैं और मांगने पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।

2025 में हुई थी शादी : इंदिरा के अनुसार, उनकी शादी 17 मई 2025 को हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा। जुलाई 2025 के बाद ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया। उन्होंने बताया कि यह दोनों की दूसरी शादी है। पति ने संतान की इच्छा के चलते विवाह किया था। पीड़िता का आरोप है कि पति समेत सास, ननद, नंदोई और देवरों ने मिलकर दहेज के लिए दबाव बनाया। मायके से 1 करोड़ रुपए और फॉर्च्यूनर कार लाने की मांग की गई। मांग पूरी न करने पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना दी गई। उसे अपमानित किया गया।

संतान के लिए की थी शादी : शिकायत पत्र में इंदिरा ने एक विशेष घटनाक्रम का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि उनके पति पुनीत भट्ट की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने बड़े पिता के पुत्र उदित को गोद लिया था। शादी के शुरुआती समय में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही जुलाई 2025 में यह सूचना मिली कि दत्तक पुत्र उदित की पत्नी गर्भवती है, वैसे ही ससुराल वालों का रवैया इंदिरा के प्रति क्रूर हो गया। आरोप है कि इसके बाद से ही 1 करोड़ रुपए और महंगी कार की मांगने लगे।

कॉलेज में प्रोफेसर हैं इंदिरा भट्ट : पुजारी की पत्नी इंदिरा भट्ट कॉलेज में प्रोफेसर हैं। वह लगातार छात्रों को पढ़ा रही हैं। इंदिरा ने कहा कि धर्म की बात करने वाले अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। महिला ने कहा कि मुझे घर से निकाल दिया गया है। पुलिस ने आवेदन लेकर मामले की जांच शुरू की है। 
Edited By: Naveen R Rangiyal

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