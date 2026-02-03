rashifal-2026

'रैली ऑफ द हाइलैंड्स' के चैम्पियन बने आदित्य और वीरेंद्र, डीन-गगन ने जीता पहला आईएनआरसी खिताब

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इंदौर , मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026 (20:23 IST)
मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से इंडियन नेशनल रैली चैम्पियनशिप (आईएनआरसी) का तीन दिवसीय रैली ऑफ द हाइलैंड्स का पीथमपुर स्थित नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक (नैट्रैक्स) में संपन्न हुई। जिसमें कर्नाटक के डीन मास्करेनहास एवं उनके अनुभवी सह-चालक गगन करुम्बैया ने एक राउंड शेष रहते हुए ब्लूबैंड स्पोर्ट्स इंडियन नेशनल रैली चैम्पियनशिप (आईएनआरसी) 2025 का अपना पहला राष्ट्रीय खिताब सुनिश्चित कर लिया।

वहीं, हिमाचल प्रदेश के आदित्य ठाकुर और वीरेंद्र कश्यप की जोड़ी ने रैली ऑफ द हाइलैंड्स में कुल विजेता (ओवरऑल विनर) बनने का गौरव प्राप्त किया। यह जानकारी आईएनआरसी इंदौर राउंड 2026 के आयोजक एवं अंजनी एडवेंचर्स के संस्थापक निलेश कुमरावत ने दी। अंतिम दिन डीन और गगन ने ओवरऑल पांचवां स्थान प्राप्त करते हुए आवश्यक चैम्पियनशिप अंक अर्जित किया, जिससे उन्होंने अजेय बढ़त बनाकर अपना पहला राष्ट्रीय खिताब सुनिश्चित किया। उल्लेखनीय है कि डीन ने वर्ष 2010 में के.1000 रैली से अपने करियर की शुरुआत की थी और वर्ष 2019 में मात्र एक अंक से खिताब चूक गए थे।

डीन मास्करेनहास अपनी विजय पर कहा कि यह मेरे लिए अविश्वसनीय और अत्यंत भावनात्मक क्षण है। 15 वर्षों के लंबे इंतज़ार के बाद राष्ट्रीय चैम्पियन बनना मेरे करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरे सह-चालक गगन ने हर परिस्थिति में शानदार प्रदर्शन किया।
webdunia
 तकनीकी समस्याओं के बावजूद आदित्य ठाकुर और वीरेंद्र कश्यप ने संयमित प्रदर्शन करते हुए रैली में जीत दर्ज की। आदित्य ठाकुर ने अपनी जीत पर कहा कि पहले ही स्टेज में गियर माउंटिंग टूट गई थी, लेकिन हमने रैली पूरी करने पर ध्यान केंद्रित किया। जोखिम लेने के बजाय सुरक्षित तरीके से रैली समाप्त करना हमारी प्राथमिकता थी। डिफेंडिंग चैम्पियन कर्णा कडूर एवं सह-चालक मूसा शरीफ ने अंतिम दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया, हालांकि यह खिताबी दौड़ को अंतिम राउंड तक ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं रहा।
 
मध्यप्रदेश शासन पर्यटन सचिव इलैया राजा ने नैट्रैक्स में आयोजित 'रैली ऑफ द हाइलैंड्स  मध्य प्रदेश को मोटरस्पोर्ट्स एवं एडवेंचर टूरिज़्म का प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र बताया और कहा कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को पूर्ण सहयोग देता रहेगा। Edited by : Sudhir Sharma

