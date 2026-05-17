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इंदौर के DAVV में छात्रों का हंगामा, हॉस्टल में की तोड़फोड़, अर्धनग्न होकर किया डांस, वीडियो वायरल

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Students created a ruckus at Devi Ahilya University in Indore
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sun, 17 May 2026 (17:33 IST) Updated Date: Sun, 17 May 2026 (18:39 IST)
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Uproar at Devi Ahilya University : इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (DAVV) के IET परिसर स्थित हॉस्टल में फाइनल ईयर के छात्रों द्वारा देर रात जमकर हंगामा किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो खंडवा रोड स्थित आईईटी कैंपस हॉस्टल का है। वीडियो में छात्र अर्धनग्न अवस्था में डांस करते दिखाई दे रहे हैं, साथ ही हॉस्टल परिसर में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
 

विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुरू की मामले की जांच 

इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (DAVV) के IET परिसर स्थित हॉस्टल में फाइनल ईयर के छात्रों द्वारा देर रात जमकर हंगामा किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो खंडवा रोड स्थित आईईटी कैंपस हॉस्टल का है। वीडियो में छात्र अर्धनग्न अवस्था में डांस करते दिखाई दे रहे हैं, साथ ही हॉस्टल परिसर में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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खबरों के अनुसार, इंजीनियरिंग कॉलेज के आईटी विभाग के छात्रों का कोर्स पूरा होने के बाद हॉस्टल में देर रात फेयरवेल जैसा माहौल बना हुआ था। देर रात तक छात्र जश्न मनाते रहे। इसी दौरान कुछ छात्रों ने हॉस्टल परिसर में तोड़फोड़ भी की। वायरल वीडियो में छात्र शोर-शराबा करते और सामान फेंकते दिखाई दे रहे हैं। कुछ छात्र हॉस्टल की पहली मंजिल से नीचे खड़े छात्रों पर बाल्टियों से पानी फेंकते नजर आ रहे हैं।
 

कॉलेज प्रबंधन से मांगी रिपोर्ट

मामले को गंभीरता से लेते हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेज प्रबंधन से रिपोर्ट तलब की है। विश्वविद्यालय के कुलपति ने भी घटना की जानकारी लेकर संबंधित विभाग से पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट मांगी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
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छात्रों से होगी नुकसान की भरपाई

यूनिवर्सिटी के कुलगुरु प्रोफेसर राकेश सिंघई ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि वीडियो के आधार पर छात्रों की पहचान की जा रही है। जिन छात्रों ने हॉस्टल में तोड़फोड़ और अनुशासनहीनता की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने साफ किया है कि नुकसान की भरपाई संबंधित छात्रों से कराई जाएगी और उन पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा।
Edited By : Chetan Gour

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