क्या चीन के इस बांध ने बदल दी धरती की रफ्तार? क्या है नासा के वैज्ञानिकों का चौंकाने वाला दावा

china biggest dam effect on earth rotation in hindi: चीन, अपनी विशालकाय परियोजनाओं और तकनीकी सफलताओं के लिए जाना जाता है। इसी कड़ी में उसने दुनिया का सबसे बड़ा बांध, थ्री गॉर्जेस डैम (Three Gorges Dam), बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। चीन की यांग्त्ज़ी नदी पर बना यह विशालकाय ढांचा न केवल अपनी इंजीनियरिंग का कमाल है, बल्कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका प्रभाव इतना गहरा है कि इसने हमारी पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार को भी थोड़ा धीमा कर दिया है! चिंता की बात यह है कि चीन दुनिया के सबसे बड़े थ्री गॉर्जेस बांध से भी तीन गुना बड़ा बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाने जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी जो चीन के स्वायत्तशासी तिब्बत प्रांत में मानसरोवर झील के करीब चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। चीन में ब्रह्मपुत्र को यार्लुंग सांगपो कहा जाता है। इस नदी पर चीन पहले भी कई बड़े बांध बना चुका है और अब दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की तैयारी कर रहा है।





थ्री गॉर्जेस डैम: एक तकनीकी चमत्कार!

थ्री गॉर्जेस डैम, अपनी विशालता और जटिल इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, जिसे चीन ने यांग्त्ज़ी नदी पर बनाया है। यह बांध मुख्य रूप से बाढ़ नियंत्रण, बिजली उत्पादन और जल परिवहन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसकी क्षमता इतनी अधिक है कि यह लाखों क्यूबिक मीटर पानी को रोक सकता है। यह डैम 607 मीटर उंचा और 2 किलोमीटर लम्बा है। आइये जानते हैं इस डैम ने कैसे पृथ्वी की गति को प्रभावित किया है:





कैसे बदल गई धरती की गति?

नासा (NASA) के वैज्ञानिक बेंजामिन फोंग चाओ और उनकी टीम के शोध के अनुसार, इस थ्री गॉर्जेस डैम ने पृथ्वी के घूमने की गति को 0.06 माइक्रोसेकंड प्रति दिन के हिसाब से धीमा कर दिया है। यह सुनकर भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन यह एक वैज्ञानिक घटना से जुड़ा है जिसे 'मोमेंट ऑफ इनर्शिया' (Moment of Inertia) कहते हैं।





क्या होता है 'मोमेंट ऑफ इनर्शिया'?

'मोमेंट ऑफ इनर्शिया' किसी घूमती हुई वस्तु के जड़त्व का माप होता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लें: जब कोई आइस स्केटिंग करने वाला व्यक्ति अपनी बाहें फैलाकर घूमता है, तो उसकी गति धीमी होती है। जैसे ही वह अपनी बाहों को शरीर के करीब लाता है, उसकी घूमने की गति बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव्यमान (mass) का केंद्र अक्ष के करीब आने से 'मोमेंट ऑफ इनर्शिया' कम हो जाता है, जिससे गति बढ़ जाती है। इसी तरह, पृथ्वी पर भी यह नियम लागू होता है। पृथ्वी के घूमने की धुरी पर द्रव्यमान का वितरण उसके 'मोमेंट ऑफ इनर्शिया' को प्रभावित करता है।





थ्री गॉर्जेस डैम ने कैसे प्रभावित की धरती की स्पीड?

थ्री गॉर्जेस डैम में जब भारी मात्रा में पानी जमा होता है, तो यह पानी पृथ्वी की सतह पर एक बड़े द्रव्यमान के रूप में कार्य करता है। यह विशाल जलराशि (लगभग 39 क्यूबिक किलोमीटर पानी) पृथ्वी के अक्ष से थोड़ी दूर, भूमध्य रेखा के करीब, जमा हो जाती है। इस घटना से निम्न प्रभाव पड़ते हैं :

द्रव्यमान का पुनर्वितरण: जब इतना सारा पानी निचले इलाकों से उठकर बांध के पीछे ऊंचाई पर जमा होता है, तो यह पृथ्वी के द्रव्यमान के वितरण में बदलाव करता है।

जब इतना सारा पानी निचले इलाकों से उठकर बांध के पीछे ऊंचाई पर जमा होता है, तो यह पृथ्वी के द्रव्यमान के वितरण में बदलाव करता है। ' मोमेंट ऑफ इनर्शिया ' में बदलाव: यह द्रव्यमान का पुनर्वितरण पृथ्वी के 'मोमेंट ऑफ इनर्शिया' को बढ़ा देता है।

यह द्रव्यमान का पुनर्वितरण पृथ्वी के 'मोमेंट ऑफ इनर्शिया' को बढ़ा देता है। घूमने की गति में कमी: भौतिकी के नियमों के अनुसार, जब किसी घूमती हुई वस्तु का 'मोमेंट ऑफ इनर्शिया' बढ़ता है, तो उसकी घूमने की गति (कोणीय वेग) धीमी हो जाती है, ताकि कुल कोणीय संवेग (angular momentum) संरक्षित रहे। इसी सिद्धांत के चलते थ्री गॉर्जेस डैम में अत्यधिक पानी के जमाव ने पृथ्वी के 'मोमेंट ऑफ इनर्शिया' को बदलकर उसकी घूमने की गति को कुछ हद तक धीमा कर दिया है।

