बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने कतर से कहा- सॉरी, दोहा अटैक पर माफी मांगी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (23:58 IST)
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू ने सोमवार को कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से अमीरात में हमास अधिकारियों को निशाना बनाकर किए गए सैन्य हमले के लिए माफी मांगी। इस मामले के जानकार एक राजनयिक अधिकारी सहित दो लोगों ने यह जानकारी दी।
हमास अधिकारियों पर हमले से अरब के नेता नाराज हो गए थे और अमेरिका ने भी इजराइल की निंदा की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को नेतन्याहू से मुलाकात की। 
इस मुलाकात का उद्देश्य गाजा में युद्ध को समाप्त करना और युद्धग्रस्त फिलिस्तीनी क्षेत्र में युद्धोत्तर शासन के लिए एक योजना तैयार करना था। नेतन्याहू ने सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में अपनी बैठक के दौरान अल थानी को फोन कर माफी मांगी।

