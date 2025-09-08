हमास पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा, ये आखिरी चेतावनी है, नहीं माने तो अंजाम बुरा होगा

Donald Trump US: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि इजरायल ने मेरी शर्तें मान ली हैं, अब हमास को भी मान लेना चाहिए. ट्रंप ने हमास को सख्त वॉर्निंग दी है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को आखिरी चेतावनी दे दी है। उन्होंने रविवार को वॉर्निंग देते हुए कहा कि हमास को गाजा में बंधकों को रिहा करने के लिए समझौते पर राजी हो जाना चाहिए। ट्रंप ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट भी शेयर की है। ट्रंप ने कहा कि इजरायल ने तो मेरी शर्तें मान ली हैं, अब हमास को भी मान लेना चाहिए।





ट्रंप ने फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास से गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए समझौते को स्वीकार करने के लिए भी कहा है। ट्रंप ने कहा, ''हर कोई बंधकों को घर वापस लाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि यह युद्ध खत्म हो! इजराइलियों ने मेरी शर्तें मान ली हैं। अब हमास के भी मानने का समय आ गया है। मैंने हमास को चेतावनी दी है कि अगर वे नहीं माने तो उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। यह मेरी आखिरी चेतावनी है, अब और नहीं! इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद''





हमास को तीन बंधकों को रिहा करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने तय समय सीमा तक ऐसा नहीं किया। हमास ने इजरायल पर गंभीर आरोप लगाया। उसने कहा कि इजरायल युद्धविराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है, इसी वजह से बंधकों को रिहा नहीं कर रहे हैं।





न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ट्रंप ने शनिवार को हमास के सामने सीजफायर को लेकर प्रस्ताव रखा था। इसके तहत हमास को युद्धविराम के पहले ही दिन बचे हुए 48 बंधकों को रिहा करना होगा, वहीं इसके बदले इजरायल में बंद हजारों फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक एक इजरायली अधिकारी ने कहा है कि ट्रंप के प्रस्ताव को लेकर इजरायल गंभीरता से विचार कर रहा है।

Edited By: Navin Rangiyal