Pakistan में TTP आतंकियों से मुठभेड़, 11 सैनिकों की मौत, 19 आतंकियों के भी मारे जाने का दावा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इस्लामाबाद , बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (15:35 IST)
Encounter with TTP terrorists : पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाने के दौरान टीटीपी (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) आतंकियों के साथ मुठभेड़ में पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर समेत 11 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई में 19 आतंकियों को भी मार गिराने का दावा किया है। मुठभेड़ के बाद पाकिस्तानी सेना द्वारा इलाके की घेराबंदी कर सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पाकिस्तान में पिछले 3 महीनों में आतंकवादी हमलों और सैन्य ऑपरेशनों में कम से कम 901 लोग मारे गए और 599 लोग घायल हुए।

खबरों के अनुसार, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाने के दौरान टीटीपी (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) आतंकियों के साथ मुठभेड़ में पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर समेत 11 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई में 19 आतंकियों को भी मार गिराने का दावा किया है। मुठभेड़ के बाद पाकिस्तानी सेना द्वारा इलाके की घेराबंदी कर सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है।
पाकिस्तान में पिछले 3 महीनों में आतंकवादी हमलों और सैन्य ऑपरेशनों में कम से कम 901 लोग मारे गए और 599 लोग घायल हुए। मुठभेड़ में मारे गए लेफ्टिनेंट कर्नल की पहचान जुनैद आरिफ के रूप में हुई है। वहीं जुनैद आरिफ के सेकंड इन कमांड मेजर तैयब राहत की भी इस ऑपरेशन में मौत हो गई।

पाकिस्तानी सेना ने बताया कि बीती रात खैबर पख्तूनख्वा के ओरकजई जिले में कुछ टीटीपी आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना मिली थी। खबरों के अनुसार, कुर्रम जिले में तैनात सैन्य काफिले पर तालिबान के लड़ाकों ने अचानक हमला बोला। रोडसाइड बम विस्फोट के बाद भारी गोलीबारी हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में आतंकी घटनाएं और हिंसा बढ़ी हैं।
इन राज्यों में आतंकियों द्वारा सेना, पुलिस और जांच एजेंसियों के कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में पिछले 3 महीनों में आतंकवादी हमलों और सैन्य ऑपरेशनों में कम से कम 901 लोग मारे गए और 599 लोग घायल हुए। पाकिस्तान का कहना है कि ये आतंकी अफगानिस्तान में प्रशिक्षण लेकर पाकिस्तान पर हमले करते हैं।
