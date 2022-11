इमरान खान बाल-बाल बचे, पांव में गोली लगी, काफिले पर हुए हमले में एक की मौत, 7 जख्मी

Just IN:— Pakistan'e former PM Imran Khan has been injured after gunmen opened fire at his convoy. pic.twitter.com/WSVJh8NgA5

जानकारी के मुताबिक वजीरावाद के जफर अली खान चौक में इमरान के हकीकी आजादी मार्च पर फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस कंटेनर पर इमरान सवार थे, हमलावर भी वहीं पास ही थे।

इस बीच, इमरान की पार्टी ने आरोप लगाया है कि इमरान खान की हत्या की साजिश की गई थी। वहीं इमरान खान ने कहा है कि अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी है।