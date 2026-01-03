ट्रंप की हमले वाली धमकी से ईरान नाराज, दिया करारा जवाब

Iran Answer to Trump : ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान की कड़ी निंदा की है और इसे उसके आंतरिक मामलों पर दखल देने वाला बताया है। ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर प्रदर्शनकारियों पर एक भी गोली चली तो अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा।

ट्रंप के बयान पर नाराजगी जताते हुए ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस प्रकार का गैर-जिम्मेदाराना रवैया ईरान को लेकर अमेरिका की दादागिरी और अवैध रवैये का विस्तार है। यह न केवल संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के मूलभूत सिद्धांतों और नियमों का घोर उल्लंघन है, बल्कि ईरान के नागरिकों के खिलाफ हिंसा और आतंकवाद को उकसाने जैसा है।

मंत्रालय ने चेतावनी दी कि इस तरह की स्थिति पूरे क्षेत्र को और अधिक अस्थिर कर सकती है और इसके परिणामों की जिम्मेदारी पूरी तरह से अमेरिकी सरकार की होगी।

गौरतलब है कि ईरान में पिछले छह दिनों से देश की खराब होती आर्थिक स्थिति और महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस दौरान कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुईं। इन झड़पों में कई लोग मारे गए हैं। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है।

edited by : Nrapendra Gupta