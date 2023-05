सावधान! फिर बढ़ रहा है इस्लामिक स्टेट का आतंक

IS Terror Again Increasing: जो लोग समझते हैं कि किसी त्सुनामी लहर की तरह 2014 में अकस्मात उभरा, अंधाधुंध मारकाट भरा, अबू बकर अल बगदादी का 'अद-दौउला अल-इस्लामिया' कहलाने वाला इस्लामिक स्टेट (IS) 2020 आने तक मर-खप चुका है, वे ख़याली पुलावों की दुनिया में रहते हैं। अफ़ग़ानिस्तान में सिर उठाने के साथ वह न केवल भारत के बहुत निकट पहुंच गया है, यूरोप-अमेरिका में भी एक बार फिर खलबली मचा रहा है।