दक्षिण सीरिया के एक गांव पर इजराइल का हमला, 13 लोगों की मौत

⭕️ Overnight, based on intelligence gathered in recent weeks, IDF troops conducted an operation to apprehend suspects from the Jaama Islamiya terrorist organization operating in the Beit Jinn area of southern Syria.



During the activity, several armed terrorists opened fire at… — Israel Defense Forces (@IDF) November 28, 2025

इजराइली सैनिक भी घायल : इसराइली सेना के मुताबिक हाल के हफ्तों में मिली खुफिया जानकारी के आधार पर IDF सैनिकों ने दक्षिणी सीरिया में जामा इस्लामिया आतंकवादी संगठन के संदिग्धों को पकड़ने के लिए रात भर एक ऑपरेशन चलाया। इस दौरान, कई हथियारबंद आतंकवादियों ने सैनिकों पर गोलियां चलाईं। IDF सैनिकों ने हवाई मदद से जवाब में सीधी फायरिंग की। इस घटना के कारण, कई रिजर्व सैनिक घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।