अमेरिका में हमले के बाद एक्शन में ट्रंप, 19 देशों से आने वाले लोगों के ग्रीन कार्ड पर संकट

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 (11:52 IST)
Donald Trump news in hindi : वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड पर हुए हमले के बाद अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में नजर आ रहे है। उन्होंने 19 देशों से आने वाले सभी लोगों के ग्रीन कार्ड की दोबारा गहन जांच का एलान किया है। ALSO READ: कौन है रहमानुल्लाह लकनवाल जिसने नेशनल गार्ड पर बरसाई गोलियां, क्या है उसका अफगानिस्तान कनेक्शन?
 
अमेरिकी नागरिकता एवं इमिग्रेशन सेवा (USCIS) के निदेशक जो एडलो ने कहा कि राष्ट्रपति के निर्देश पर यह जांच पूरी तरह कठोर और फुल-स्केल होगी। यह फैसला तब लिया गया है जब गुरुवार को एक अफगान नागरिक ने 2 नेशनल गार्ड सदस्यों पर हमला किया था।
 
सीएनएन के अनुसार, जिन 19 देशों को ‘कंट्रीज ऑफ कंसर्न’ की सूची में रखा गया है, उनमें अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला शामिल हैं।
 
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने भी कहा है कि बाइडेन प्रशासन के दौरान मंजूर किए गए सभी आश्रय (Asylum) मामलों की समीक्षा की जा रही है। DHS ने बताया कि अफगान नागरिकों के इमिग्रेशन अनुरोधों की प्रोसेसिंग तात्कालिक रूप से रोक दी गई है। 
 
गौरतलब है कि व्हाइट हाउस के पास हुए इस हमले में घायल एक नेशनल गार्ड की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप ने कहा- उन्हें अभी पता चला है कि सारा बेकस्ट्रोम (20) की मृत्यु हो गई है, जबकि स्टाफ सार्जेंट एंड्रयू वोल्फ (24) अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
