व्हाइट हाउस के पास फायरिंग में 2 नेशनल गार्ड की मौत, ट्रंप बोले- हमलावर को कीमत चुकानी होगी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (07:49 IST)
US firing news : वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी में 2 नेशनल गार्ड सैनिकों को गोली मार दी गई। वेस्ट वर्जीनिया के गवर्नर पैट्रिक मॉरिसी ने दोनों सैनिकों की मौत की पुष्टि की। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। इस बीच अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आतंकी हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि हमलावर को कीमत चुकानी होगी।
 
बताया जा रहा है कि नेशनल गार्ड के जवानों पर उस समय हमला हुआ जब वे गश्त पर थे। गोलीबारी के तुरंत बाद यूएस सीक्रेट सर्विस, ATF एजेंसी और नेशनल गार्ड के जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर दी। एक हेलीकॉप्टर ने भी नेशनल मॉल पर लैंड किया। 
 
राष्‍ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि जिस व्यक्ति ने दो नेशनल गार्ड सैनिकों को गोली मारी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है, वह हमलावर भी बुरी तरह घायल है। ट्रंप ने कहा कि चाहे जो भी हो, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी।
 
उन्होंने कहा कि ईश्वर हमारे महान नेशनल गार्ड, पूरी सेना और कानून-व्यवस्था से जुड़े सभी लोगों का भला करे। ये वास्तव में महान लोग हैं। मैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति होने के नाते और राष्ट्रपति पद से जुड़े सभी लोग आपके साथ खड़े हैं।
गोलीबारी के बाद ट्रंप प्रशासन ने तुरंत 500 और नेशनल गार्ड सदस्यों को वाशिंगटन भेजने का आदेश दिया। वर्तमान में शहर में कार्यरत संयुक्त कार्य बल में 2,188 सैनिक तैनात हैं।
LIVE: व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी में 2 नेशनल गार्ड की मौत, ट्रंप की चेतावनी

