ऑस्ट्रेलिया में समुद्र किनारे त्योहार मना रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग, 10 लोगों की मौत, कई घायल

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

सिडनी , रविवार, 14 दिसंबर 2025 (14:45 IST)
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में प्रसिद्ध बॉन्डी बीच पर रविवार को 2 बंदूकधारियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। इससे हड़कंप फैल गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने हिस्टीरिकल चीखें सुनीं और लोग इधर-उधर भागते दिखे। कई पीड़ितों के घायल होने या प्रभावित होने की रिपोर्ट्स हैं। वीडियो में कुछ लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें अन्य व्यक्तियों द्वारा सीपीआर देते देखा जा सकता है। यहूदियों के हनुक्का त्योहार के दौरान यह फायरिंग हुई।

मौके पर भगदड़ और चीख-पुकार मची है। मीडिया खबरों के मुताबिक 10 लोगों की मौत की खबर है और कई घायल हुए हैं। पुलिस ने लोगों से उस इलाके से दूर रहने की अपील की और मौके पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को पनाह लेने की सलाह दी। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने कन्फर्म किया कि स्थिति अभी भी बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने इसे एक बढ़ती हुई घटना बताया।
 
न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि पुलिस बॉन्डी बीच पर एक बढ़ती हुई घटना पर कार्रवाई कर रही है और लोगों से उस इलाके से दूर रहने की अपील कर रही है। मौके पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को पनाह लेनी चाहिए।  Edited by : Sudhir Sharma

