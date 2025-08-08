कनाडा में 4 साल 1200 से अधिक भारतीयों की हुई मृत्यु, सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी

सरकार ने बताया कि वर्ष 2020 से 2024 के बीच कुल 1,203 भारतीय नागरिकों (Indian citizens) की कनाडा (Canada) में मृत्यु हुई और अधिकतर मौतें प्राकृतिक कारणों जैसे वृद्धावस्था या बीमारियों की वजह से हुईं। विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह (Kirti Vardhan Singh) ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी बताया कि इस अवधि के दौरान विदेश मंत्रालय की सहायता से 757 भारतीयों के शव या अस्थियां कनाडा से भारत लाए गए। उनसे पूछा गया था कि पिछले 5 वर्षों में कनाडा में कितने भारतीय नागरिकों की मृत्यु हुई और उनके मृत्यु के कारण क्या थे?