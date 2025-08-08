Hanuman Chalisa

कनाडा में 4 साल 1200 से अधिक भारतीयों की हुई मृत्यु, सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी

हमें फॉलो करें Kirti Vardhan Singh

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (15:23 IST)
deaths of indians in canada: सरकार ने बताया कि वर्ष 2020 से 2024 के बीच कुल 1,203 भारतीय नागरिकों (Indian citizens) की कनाडा (Canada) में मृत्यु हुई और अधिकतर मौतें प्राकृतिक कारणों जैसे वृद्धावस्था या बीमारियों की वजह से हुईं। विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह (Kirti Vardhan Singh) ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी बताया कि इस अवधि के दौरान विदेश मंत्रालय की सहायता से 757 भारतीयों के शव या अस्थियां कनाडा से भारत लाए गए। उनसे पूछा गया था कि पिछले 5 वर्षों में कनाडा में कितने भारतीय नागरिकों की मृत्यु हुई और उनके मृत्यु के कारण क्या थे?ALSO READ: चिकित्सा के लिए कितने विदेशी पर्यटक भारत आए, सरकार ने राज्यसभा में दिया यह जवाब
 
अलग-अलग कारणों से हुई मौत : सिंह ने गुरुवार को बताया कि मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2020 से 2024 की 5 वर्षीय अवधि में कुल 1,203 भारतीय नागरिकों की कनाडा में मृत्यु हुई। इनमें से अधिकतर मौतें प्राकृतिक कारणों जैसे वृद्धावस्था या चिकित्सकीय बीमारी से हुईं। इसके अलावा कुछ अप्राकृतिक मौतें भी हुईं, जैसे दुर्घटना, हिंसा, आत्महत्या, हत्या आदि।
 
सिंह ने इन मौतों का वर्षवार ब्योरा साझा करते हुए बताया कि 2020 में 120 मौतें, 2021 में 160 मौतें, 2022 में 198 मौतें, 2023 में 336 मौतें और 2024 में अब तक 389 मौतें दर्ज की गईं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार विदेशों में मृत भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देती है।ALSO READ: EC ने राज्यसभा महासचिव को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए किया निर्वाचन अधिकारी नियुक्त
 
मंत्री ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने सभी भारतीय मिशनों और वाणिज्य दूतावासों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया और मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार की हैं, जो आपात स्थिति, मृत्यु, स्थानीय अंतिम संस्कार या शव को भारत लाने और बीमा या मुआवजा दावे के निपटान में सहायता करती हैं।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

