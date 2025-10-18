मोजाम्बिक में नाव दुर्घटना में 3 भारतीयों की मौत, 5 को बचाया गया

मोजाम्बिक में एक नाव दुर्घटना में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। एक घायल हो गया जबकि 5 अन्य को बचा लिया गया। भारतीय उच्चायोग ने शनिवार को यह जानकारी दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में भारतीय मिशन ने बेरा बंदरगाह के पास हुई नाव दुर्घटना में ‘तीन भारतीय नागरिकों सहित सभी लोगों की मृत्यु पर गहरी संवेदना’ व्यक्त की।