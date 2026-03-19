Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के घर के ऊपर दिखे रहस्यमयी ड्रोन, अमेरिका में हड़कंप

Advertiesment
drones
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Thu, 19 Mar 2026 (11:20 IST) Updated Date: Thu, 19 Mar 2026 (11:26 IST)
google-news
अमेरिका के वॉशिंगटन में आर्मी बेस फोर्ट लेस्ले जे. मैकनायर के ऊपर कुछ रहस्यमयी ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यहां अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रुबियो और रक्षा मंत्री पीटर हेगसेथ रहते हैं। घटना के बाद व्हाइट हाउस में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों के लिए ग्लोबल सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है। ALSO READ: साउथ पार्स पर हमला: ईरान का पलटवार अलर्ट, तेल-गैस संकट से दुनिया में मचेगी हलचल
 
यूनाइटेड स्टेट्स की राजधानी वाशिंगटन डीसी में आर्मी बेस के ऊपर अज्ञात ड्रोनों ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी की चिंता बढ़ा दी है। अधिकारी अब इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने में जुटे हैं।
 
वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों ने वाशिंगटन आर्मी बेस के ऊपर अज्ञात ड्रोन का पता लगाया, जहां विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ रहते हैं। अधिकारी अब तक इस बात पर पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि ये ड्रोन कहां से आए हैं।
 
मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के ईरान से यु्द्ध की वजह से दुनिया भर में तनाव बना हुआ है। अमेरिका-इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी। इसके बाद से ईरान भी इजराइल के साथ ही खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है।
 
ईरान के साउथ पास और कतर के रास लफान गैस फिल्ड पर हमले के बाद दुनिया भर में तेल संकट गहराने की आशंका है। कतर ने गैस फिल्ड पर ईरानी हमले पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अंतरराष्‍ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। 
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

शेयर बाजार में भारी गिरावट: सेंसेक्स 1730 से ज्यादा टूटा, तेल संकट के डर से मचा हड़कंप

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels