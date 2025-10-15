Festival Posters

पाकिस्तान की 'बहादुर' सेना ने तालिबान के सामने किया सरेंडर, घंटों सड़कों पर घूमते रहे अफगानी टैंक

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (19:47 IST)
Pakistan Afghanistan war: आसिम मुनीर की सेना ने तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया। जैसे ही अफगानी टैंक पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में घुसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सैनिक डर के मारे छिप गए। जानकारी के मुताबिक तड़के 4 बजे के लगभग स्पिन बोल्डाक इलाके में तालिबानियों और पाक सेना के बीच जंग छिड़ गई। लेकिन, पाकिस्तान सेना उनका ज्यादा मुकाबला नहीं कर पाई और सरेंडर कर दिया। तालिबानी पाक सैनिकों के हथियार लेकर चले गए। 
 
तालिबान का दावा : तालिबान ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भिड़ंत के 15 मिनट के भीतर ही पाकिस्तानियों को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया। अफगानी तालिबान ने पाक सेना के हथियार जब्त कर लिए। एक वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक शहर में तालिबानी एक टैंक पर बैठकर सड़क पर घूम रहे हैं। वहां कोई भी पाकिस्तानी सैनिक नजर नहीं आ रहा है। 
 
स्पिन बोल्डाक क्षेत्र पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की गोलाबारी में आम लोगों के घर तबाह हो गए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना डूरंड लाइन से सटे इलाकों को निशाने बनाने के लिए तोपखाने और भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भी अफगानी इलाकों में बमबारी की है। 
 
सैनिकों पर भड़के मुनीर : ऑपरेशन सिंदूर के बाद फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर पाक सैनिकों की दुर्गति देखकर अपने सैनिकों पर ही भड़क गए। उन्होंने वरिष्ठ सैनिकों की बैठक में भड़कते हुए कहा कि हमारे सैनिक जंग लड़ रहे हैं या फिर सो रहे हैं। पाक सेना के बार-बार शिकस्त खाने के कारण मुनीर बुरी तरह भड़के हुए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत की यात्रा पर आए अफगानी सरकार के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी थी। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

